Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T17:03
https://ria.ru/20200516/1571554891.html
В Мурманской области проверят данные о нарушениях в выплатах медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812604_0:4:2979:1680_1036x0_80_0_0_78200775cfd58808f8a97f6153d5eb9e.jpg
РИА Новости

В Мурманской области проверят данные о нарушениях в выплатах медикам

17:02 16.05.2020 (обновлено: 17:03 16.05.2020)
209
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
МУРМАНСК, 16 мая – РИА Новости. Прокуратура Мурманской области начала проверки по сообщениям в интернете о возможных нарушениях закона при начислении зарплат и выплат врачам и водителям скорой помощи, сообщается на сайте ведомства.
"Прокуратура Мурманской области проводит проверку по сообщениям, размещенным в сети интернет, о возможных нарушениях закона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат врачам и водителям скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Врачи и пациент с COVID-19 в палате больницы
Вчера, 16:50Распространение нового коронавируса
Мишустин обязал глав регионов проконтролировать получение медиками выплат
Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности начисления оплаты труда и условий труда медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.
"При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве
Некоторое время назад в интернете появились расчетные листки мурманских водителей скорой помощи, работающих с больными коронавирусной инфекцией. При этом начисления за эту работу составляли суммы около 200 рублей. В минздраве региона поначалу пояснили, что водители работали с больными определенное количество часов – за них деньги и начислили, однако позже, получив указания федерального ведомства, обещали пересчитать выплаты за смены, а не за часы и минуты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как правительство и ЦБ помогут населению и бизнесу пережить пандемию
19 марта, 12:27
Коронавирусу вопреки: как государство поддержит население и бизнес
000030
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мурманская областьОбщество
Рекомендуем
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Медицинские работники
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России
Сотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета
В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование
Кадры допроса и обысков по делу о размещении фото нацистов на сайте Бессмертный полк
СК назвал имена причастных к провокации во время "Бессмертного полка"
Кадры допроса и обысков по делу о размещении фото нацистов на сайте Бессмертный полк
Появилось видео допросов по делу о провокации с фотографиями нацистов
Актриса Мария Горбань (справа)
"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
Средства защиты для медиков и волонтеров, прибывшие специальным бортом из Китая в Международном аэропорту Внуково
Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок
Врач, работающий с больными с COVID-19
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Крик Эдварда Мунка
Названа причина разрушения картины Мунка "Крик"
Больничная палата
Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Атомная подлодка "Князь Владимир" приступила к подводным испытаниям
Люди на площади у замка Сфорца в Милане
В Италии 18 мая откроют рестораны и парикмахерские
Врачи в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
Инфекционист оценил риск повторного заражения коронавирусом
Польская полиция
Польская полиция применила слезоточивый газ на протесте предпринимателей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00В Киеве решил вести переговоры со своими представителями Донбасса
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния