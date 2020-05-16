В Мурманской области проверят данные о нарушениях в выплатах медикам

"Прокуратура Мурманской области проводит проверку по сообщениям, размещенным в сети интернет, о возможных нарушениях закона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат врачам и водителям скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Некоторое время назад в интернете появились расчетные листки мурманских водителей скорой помощи, работающих с больными коронавирусной инфекцией. При этом начисления за эту работу составляли суммы около 200 рублей. В минздраве региона поначалу пояснили, что водители работали с больными определенное количество часов – за них деньги и начислили, однако позже, получив указания федерального ведомства, обещали пересчитать выплаты за смены, а не за часы и минуты.