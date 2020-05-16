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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T16:51
https://ria.ru/20200516/1571554646.html
В Сербии число жертв коронавируса достигло 228 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1036x0_80_0_0_96b6f1bcb457ec906c8ea71a294a9dbd.jpg
РИА Новости

В Сербии число жертв коронавируса достигло 228 человек

16:51 16.05.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Три человека скончались в Сербии от коронавируса за сутки, общее число жертв достигло 228, с начала пандемии выявлено почти 10,5 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.
Сербия постепенно возвращается к нормальной жизни с момента введения 15 марта чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 и комендантского часа 18 марта. Скупщина (парламент) Сербии 6 мая отменила режим ЧП, с ним и комендантский час, на следующий день решение вступило в силу. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.
Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
15 мая, 17:04Распространение нового коронавируса
В Сербии число жертв коронавируса достигло 225
По данным сербского минздрава, с начала пандемии к пятнице в стране было выявлено 10 438 зараженных, скончались 225 человек.
"К субботе выявлены 58 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 496 человек. За прошедшие сутки скончались три пациента, всего с начала пандемии умерли 228 человек", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 4 479 человек.
В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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