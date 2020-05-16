В Сербии число жертв коронавируса достигло 228 человек

БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Три человека скончались в Три человека скончались в Сербии от коронавируса за сутки, общее число жертв достигло 228, с начала пандемии выявлено почти 10,5 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.

Сербия постепенно возвращается к нормальной жизни с момента введения 15 марта чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 и комендантского часа 18 марта. Скупщина (парламент) Сербии 6 мая отменила режим ЧП, с ним и комендантский час, на следующий день решение вступило в силу. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии к пятнице в стране было выявлено 10 438 зараженных, скончались 225 человек.

"К субботе выявлены 58 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 496 человек. За прошедшие сутки скончались три пациента, всего с начала пандемии умерли 228 человек", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 4 479 человек.

В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.