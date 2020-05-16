Число зараженных коронавирусом в Японии превысило 17 тысяч

От коронавируса в Японии умер 761 человек. Состояние 236 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 11 806 человек. За сегодняшний день в стране проведено 8190 PCR-тестов на коронавирус. Эти данные стали публиковать после критики со стороны оппозиции и общественности в адрес властей в связи с низкими цифрами проведенных анализов.