Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T16:19
https://ria.ru/20200516/1571553413.html
Число зараженных коронавирусом в Японии превысило 17 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569766023_0:511:2730:2047_1036x0_80_0_0_3c9a6048a15dc0adbe422e646eda7a96.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Японии превысило 17 тысяч

16:19 16.05.2020
249
© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаРайон Дотомбори в Осаке
Район Дотомбори в Осаке
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
ТОКИО, 16 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 17 022, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK.
Число новых заражений в стране составило 57 человек. Из них в Токио – 14 человек.
От коронавируса в Японии умер 761 человек. Состояние 236 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 11 806 человек. За сегодняшний день в стране проведено 8190 PCR-тестов на коронавирус. Эти данные стали публиковать после критики со стороны оппозиции и общественности в адрес властей в связи с низкими цифрами проведенных анализов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
110011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЯпонияТокиоВ мире
Рекомендуем
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
В Саудовской Аравии число выявленных случаев COVID-19 превысило 52 тысячи
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 34 тысячи
Тестирование на коронавирус
После пяти дней перерыва в Тунисе зафиксировали новые случаи COVID-19
Медицинские работники в защитных костюмах в Лиссабоне
Число жертв коронавируса в Португалии превысило 1200 человек
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 1610
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк возросло за сутки на 157
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 228 человек
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Число жертв коронавируса во Франции выросло за сутки на 96
Аэропорт Бергамо
Италия снимет ограничения на поездки по Евросоюзу с 3 июня
Центр Найроби
Кения закроет границы с Танзанией и Сомали из-за коронавируса
Тестирование на коронавирус
Власти Коми объяснили прирост заболевших COVID-19
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции за сутки два человека умерли от COVID-19
Врачи
Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00В Киеве решил вести переговоры со своими представителями Донбасса
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния