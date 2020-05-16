Число зараженных коронавирусом в Японии превысило 17 тысяч

ТОКИО, 16 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 17 022, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK.
Число новых заражений в стране составило 57 человек. Из них в Токио – 14 человек.
От коронавируса в Японии умер 761 человек. Состояние 236 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 11 806 человек. За сегодняшний день в стране проведено 8190 PCR-тестов на коронавирус. Эти данные стали публиковать после критики со стороны оппозиции и общественности в адрес властей в связи с низкими цифрами проведенных анализов.
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