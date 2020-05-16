Во Франции осудили приговор франко-иранской исследовательнице в Иране

По словам Ле Дриана, этот приговор не основан "ни на серьезном факторе, ни на установленном факте", и поэтому носит политический характер.

"Французские власти полностью мобилизованы для получения от иранских властей консульского доступа к нашей соотечественнице. Мы настоятельно призываем иранские власти немедленно освободить Адельхах", — отмечается в сообщении.

Ранее два сотрудника Института политических исследований Sciences Po француз Ролан Маршаль и Фариба Адельхах были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности. Адельхах задержана в июле 2019 года, о задержании Маршаля стало известно в октябре. МИД Франции назвал это "недопустимой ситуацией" и неоднократно призывал власти Ирана освободить заключенных. В марте текущего года стало известно, что Маршаль отпущен на свободу.