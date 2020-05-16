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2020-05-16T23:10
https://ria.ru/20200516/1571553054.html
Во Франции осудили приговор франко-иранской исследовательнице в Иране
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РИА Новости

Во Франции осудили приговор франко-иранской исследовательнице в Иране

16:10 16.05.2020 (обновлено: 23:10 16.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан осудил приговор иранского суда в виде пяти лет тюрьмы исследовательнице Фарибе Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство.
Ранее сообщалось, что суд в Иране приговорил Адельхах к пяти годам тюрьмы по обвинению в действиях, угрожающих национальной безопасности. По словам адвоката, исследовательница "приговорена к пяти годам за сговор против национальной безопасности и к одному году за пропаганду против Исламской Республики". По его словам, как ожидается, она будет отбывать более длительное наказание, то есть пятилетний срок. Адвокат также подчеркнул, что женщина планирует подать апелляцию.
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"Я с самой сильной решимостью осуждаю оглашение приговора нашей соотечественнице Фарибе Адельхах в виде пяти лет тюремного заключения в Иране", — заявил Ле Дриан, слова которого приводятся в сообщении МИД Франции.
По словам Ле Дриана, этот приговор не основан "ни на серьезном факторе, ни на установленном факте", и поэтому носит политический характер.
"Французские власти полностью мобилизованы для получения от иранских властей консульского доступа к нашей соотечественнице. Мы настоятельно призываем иранские власти немедленно освободить Адельхах", — отмечается в сообщении.
Ранее два сотрудника Института политических исследований Sciences Po француз Ролан Маршаль и Фариба Адельхах были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности. Адельхах задержана в июле 2019 года, о задержании Маршаля стало известно в октябре. МИД Франции назвал это "недопустимой ситуацией" и неоднократно призывал власти Ирана освободить заключенных. В марте текущего года стало известно, что Маршаль отпущен на свободу.
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Жан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎ИранВ мире
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