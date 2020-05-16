"Защити врачей": барельеф медиков-супергероев на фасаде дома в Петербурге

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Стрит-арт-барельефы в виде глиняных фигурок врачей появились на фасадах домов в Санкт-Петербурге в знак поддержки медиков, борющихся с COVID-19. Врачи-супергерои со стен зданий на центральных улицах города призывают жителей оставаться дома в период пандемии коронавируса.