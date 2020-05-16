2020-05-16T16:00
2020-05-16T16:00
https://ria.ru/20200516/1571552377.html
"Защити врачей": барельеф медиков-супергероев на фасаде дома в Петербурге
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РИА Новости
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РИА Новости
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"Защити врачей": барельеф медиков-супергероев на фасаде дома в Петербурге
Стрит-арт-барельефы в виде глиняных фигурок врачей появились на фасадах домов в Санкт-Петербурге в знак поддержки медиков, борющихся с COVID-19. Врачи-супергерои со стен зданий на центральных улицах города призывают жителей оставаться дома в период пандемии коронавируса.
2020-05-16T16:00
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=18754656&type=mp4
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"Защити врачей": барельеф медиков-супергероев на фасаде дома в Петербурге
Стрит-арт-барельефы в виде глиняных фигурок врачей появились на фасадах домов в Санкт-Петербурге в знак поддержки медиков, борющихся с COVID-19. Врачи-супергерои со стен зданий на центральных улицах города призывают жителей оставаться дома в период пандемии коронавируса.