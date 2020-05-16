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2020-05-16T15:55
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В ЛНР отвергли обвинения Киева в блокировке пропуска людей через КПП
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РИА Новости

В ЛНР отвергли обвинения Киева в блокировке пропуска людей через КПП

15:55 16.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖители и сотрудник СЦКК на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская"
Жители и сотрудник СЦКК на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Жители и сотрудник СЦКК на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" . Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева отвергла обвинения Киева в блокировке процесса пропуска людей, желающих вернутся на подконтрольную Киеву территорию, через КПП "Станица Луганская" в Донбассе.
В марте в связи с ситуацией с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен. В начале мая Киев продлил ограничения по пересечению пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, введенные в связи с ситуацией с COVID-19, до 22 мая. В субботу 20 жителей ЛНР и 33 жителя подконтрольной Киеву территории по предварительной договоренности двух сторон смогли пересечь линию соприкосновения через КПП "Станица Луганская".
Пункт пропуска Станица Луганская. 16 мая 2020
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"Информация, которая распространяется в информационных сетях штаба ООС (операции Объединенных сил) и где предъявляются претензии, что Луганская сторона, нас они называют боевиками, блокирует пропуск через линию разграничения, не соответствует действительности. Мы списки (желающих вернуться на подконтрольную Киеву территорию через КПП "Станица Луганская" - ред.) предоставили, готовность к достижению договоренностей у нас была, но с украинской стороной достичь договоренности проблематично", - заявила Кобцева журналистам в субботу.
По словам представителя ЛНР, республика подготовила и предоставила представителям Киева список из 180 человек, постоянно проживающих на подконтрольной Киеву территории, которые не смогли вернутся домой из-за закрытия КПП "Станица Луганская". Кобцева уточнила, что в прошедший четверг Киев из этого списка одобрил только 35 человек, двое из которых в последующем отказались от пересечения линии соприкосновения.
"Диалог постоянно в этом вопросе ведется с украинской стороной, главное, чтобы украинская сторона подтвердила готовность пропускать людей. На сегодняшний день у нас решаются очень оперативно вопросы, в случаях смерти, передачи тел или в вопросе, связанном с похоронами. А вот именно по пропуску людей договоренность достигается с трудом", - пояснила Кобцева.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ольга КобцеваДонбассЛуганская Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
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