В ЛНР отвергли обвинения Киева в блокировке пропуска людей через КПП

В марте в связи с ситуацией с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен. В начале мая Киев продлил ограничения по пересечению пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, введенные в связи с ситуацией с COVID-19, до 22 мая. В субботу 20 жителей ЛНР и 33 жителя подконтрольной Киеву территории по предварительной договоренности двух сторон смогли пересечь линию соприкосновения через КПП "Станица Луганская".

"Информация, которая распространяется в информационных сетях штаба ООС (операции Объединенных сил) и где предъявляются претензии, что Луганская сторона, нас они называют боевиками, блокирует пропуск через линию разграничения, не соответствует действительности. Мы списки (желающих вернуться на подконтрольную Киеву территорию через КПП "Станица Луганская" - ред.) предоставили, готовность к достижению договоренностей у нас была, но с украинской стороной достичь договоренности проблематично", - заявила Кобцева журналистам в субботу.

По словам представителя ЛНР, республика подготовила и предоставила представителям Киева список из 180 человек, постоянно проживающих на подконтрольной Киеву территории, которые не смогли вернутся домой из-за закрытия КПП "Станица Луганская". Кобцева уточнила, что в прошедший четверг Киев из этого списка одобрил только 35 человек, двое из которых в последующем отказались от пересечения линии соприкосновения.

"Диалог постоянно в этом вопросе ведется с украинской стороной, главное, чтобы украинская сторона подтвердила готовность пропускать людей. На сегодняшний день у нас решаются очень оперативно вопросы, в случаях смерти, передачи тел или в вопросе, связанном с похоронами. А вот именно по пропуску людей договоренность достигается с трудом", - пояснила Кобцева.