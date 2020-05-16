Прокуратура проверит сообщения о невыплате надбавок медикам Иркутска

"В средствах массовой информации опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников ОБГУЗ "Иркутская станция скорой медицинской помощи" при начислении федеральных стимулирующих выплат. В связи с этим прокуратурой Иркутской области организована проверка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что минздравом региона на 14 мая стимулирующие выплаты из средств федерального и регионального бюджетов произведены всем медикам Приангарья, которые работают в пациентами, зараженными коронавирусом. По вопросам выплат на базе регионального министерства здравоохранения открыта горячая линия.