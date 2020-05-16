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2020-05-16T15:49
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Прокуратура проверит сообщения о невыплате надбавок медикам Иркутска
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РИА Новости

Прокуратура проверит сообщения о невыплате надбавок медикам Иркутска

15:49 16.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкРеанимобиль на территории Иркутской областной клинической больницы
Реанимобиль на территории Иркутской областной клинической больницы
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 16 мая – РИА Новости. Прокуратура Иркутской области сообщила о начале проверки после сообщений о невыплатах медикам "скорой помощи" Иркутска стимулирующих надбавок.
Президент РФ Владимир Путин в апреле предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, которые напрямую работают с зараженными коронавирусом. 16 мая в интернете появилось видеообращение, которое записали работники скорой медицинской помощи Иркутска. Медперсонал пожаловался на невыплату надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19.
"В средствах массовой информации опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников ОБГУЗ "Иркутская станция скорой медицинской помощи" при начислении федеральных стимулирующих выплат. В связи с этим прокуратурой Иркутской области организована проверка", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что минздравом региона на 14 мая стимулирующие выплаты из средств федерального и регионального бюджетов произведены всем медикам Приангарья, которые работают в пациентами, зараженными коронавирусом. По вопросам выплат на базе регионального министерства здравоохранения открыта горячая линия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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