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2020-05-16T15:42
https://ria.ru/20200516/1571551799.html
В Пензе могут избрать меру пресечения зампреду правительства Бурлакову
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РИА Новости

В Пензе могут избрать меру пресечения зампреду правительства Бурлакову

15:42 16.05.2020
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© Фото : сайт Правительства Пензенской областиМинистр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков
© Фото : сайт Правительства Пензенской области
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков. Архивное фото
САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ленинский районный суд Пензы в субботу рассмотрит ходатайства следствия об избрании меры пресечения зампреду правительства области - министру сельского хозяйства Андрею Бурлакову, подозреваемому в мошенничестве с бюджетными средствами, и еще двум фигурантам этого дела, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в пресс-службе УФСБ по региону заявили агентству, что ведомство в четверг проводило у Бурлакова ряд следственных действий в связи с уголовным делом в отношении группы лиц, включая самого чиновника, по факту мошенничества, связанного с хищением бюджетных средств. Обыски прошли дома у Бурлакова и в минсельхозе области. Бурлакова, его первого заместителя Андрея Персанова и еще одного фигуранта дела задержали на 48 часов до избрания меры пресечения судом.
Сотрудник ФСБ России
14 мая, 13:33
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"Ходатайства поступили. Информация по мере пресечения и на какой срок будет после рассмотрения и оглашения постановлений", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что ходатайства по всем троим задержанным суд планирует рассмотреть в субботу до конца дня.
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