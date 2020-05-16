В Пензе могут избрать меру пресечения зампреду правительства Бурлакову

Ранее в пресс-службе УФСБ по региону заявили агентству, что ведомство в четверг проводило у Бурлакова ряд следственных действий в связи с уголовным делом в отношении группы лиц, включая самого чиновника, по факту мошенничества, связанного с хищением бюджетных средств. Обыски прошли дома у Бурлакова и в минсельхозе области. Бурлакова, его первого заместителя Андрея Персанова и еще одного фигуранта дела задержали на 48 часов до избрания меры пресечения судом.