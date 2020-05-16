В Пензе могут избрать меру пресечения зампреду правительства Бурлакову

САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ленинский районный суд Пензы в субботу рассмотрит ходатайства следствия об избрании меры пресечения зампреду правительства области - министру сельского хозяйства Андрею Бурлакову, подозреваемому в мошенничестве с бюджетными средствами, и еще двум фигурантам этого дела, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в пресс-службе УФСБ по региону заявили агентству, что ведомство в четверг проводило у Бурлакова ряд следственных действий в связи с уголовным делом в отношении группы лиц, включая самого чиновника, по факту мошенничества, связанного с хищением бюджетных средств. Обыски прошли дома у Бурлакова и в минсельхозе области. Бурлакова, его первого заместителя Андрея Персанова и еще одного фигуранта дела задержали на 48 часов до избрания меры пресечения судом.
"Ходатайства поступили. Информация по мере пресечения и на какой срок будет после рассмотрения и оглашения постановлений", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что ходатайства по всем троим задержанным суд планирует рассмотреть в субботу до конца дня.