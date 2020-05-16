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Премьер Армении считает отношения с Россией блестящими
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РИА Новости

Премьер Армении считает отношения с Россией блестящими

14:52 16.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Никольский
ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает армяно-российские отношения блестящими.
"Я продолжаю оценивать армяно-российские отношения как блестящие, так как они имеют стратегическую и историческую глубину и контекст… Моя оценка остается и продолжит оставаться прежней", - сказал Пашинян в субботу в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.
По его словам, уровень двусторонних отношений не зависит от какого-либо эпизода или деятельности конкретной компании.
"Это межгосударственные отношения, в этих отношениях могут быть вопросы, ответы, эти ответы отрабатываются, оттачиваются, чтобы они были лучше. Но эти вопросы не могут оказывать никакого влияния в контексте общих отношений", - сказал Пашинян. Он считает, что все возникающие проблемы носят рабочий характер.
Премьер также добавил, что при необходимости он поддерживает постоянную телефонную связь с президентом РФ.
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