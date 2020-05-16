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2020-05-16T14:37
https://ria.ru/20200516/1571549410.html
Власти опровергли сообщения о смерти ребенка от COVID-19 в Москве
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РИА Новости

Власти опровергли сообщения о смерти ребенка от COVID-19 в Москве

14:37 16.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Власти Москвы опровергли информацию о смерти ребенка вследствие коронавирусной инфекции в Морозовской больнице, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Морозовскую больницу поступил ребёнок с воспалением челюсти, но его состояние ухудшилось, и он скончался. Проба на коронавирус якобы дала положительный результат.
"Департамент здравоохранения опровергает информацию, что смерть наступила от коронавирусной инфекции. 12 мая ребенок поступил в тяжёлом состоянии в Морозовскую больницу с диагнозом периостит нижней челюсти на фоне хронического периодонтита зубов. Болевой синдром в течение двух недель", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что до этого за медицинской помощью семья не обращалась.
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Уточняется, что в больнице была проведена экстренная операция, удалено гнойное отделяемое, после операции состояние нормализовалось.
"Но через три часа состояние резко ухудшилось, ребёнок был переведён в реанимацию в состоянии септического шока, который вызвал отек мозга. Анализ на коронавирусную инфекцию от 15.05.2020 г. отрицательный", - сообщили в ведомстве, отметив, что клинических проявлений инфекции и внебольничной пневмонии не было.
Точная причина смерти будет установлена по результатам проведения вскрытия и выполнения специализированных тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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