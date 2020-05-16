Атомная подлодка "Князь Владимир" приступила к подводным испытаниям

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения " Ракетный подводный крейсер стратегического назначения " Князь Владимир " приступил к подводным испытаниям, сообщили в пресс-службе Северного флота

Испытания проводятся в Белом море перед включением подлодки в боевой состав флота, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 12 мая проверялись ходовые и маневренные качества корабля в надводном положении. Сейчас приемо-сдаточная комиссия завода вместе с экипажем проверяют результаты устранения ранее выявленных замечаний и работоспособность всех систем и механизмов.

"После успешного завершения контрольного выхода будет решен вопрос о сроке включения нового корабля в состав подводных сил Северного флота и переходе в пункт постоянного базирования на Кольском полуострове", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные стрельбы, подлодка прошла в конце прошлого года.