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2020-05-16T14:53
https://ria.ru/20200516/1571548461.html
Атомная подлодка "Князь Владимир" приступила к подводным испытаниям
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РИА Новости

Атомная подлодка "Князь Владимир" приступила к подводным испытаниям

14:21 16.05.2020 (обновлено: 14:53 16.05.2020)
10644
© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
© РИА Новости / Олег Кулешов
Перейти в фотобанк
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Испытания проводятся в Белом море перед включением подлодки в боевой состав флота, говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что с 12 мая проверялись ходовые и маневренные качества корабля в надводном положении. Сейчас приемо-сдаточная комиссия завода вместе с экипажем проверяют результаты устранения ранее выявленных замечаний и работоспособность всех систем и механизмов.
"После успешного завершения контрольного выхода будет решен вопрос о сроке включения нового корабля в состав подводных сил Северного флота и переходе в пункт постоянного базирования на Кольском полуострове", — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные стрельбы, подлодка прошла в конце прошлого года.
"Князь Владимир" — головная подлодка усовершенствованного проекта 955А ("Борей-А"). От крейсеров проекта 955 она отличается обводами корпуса, низкой шумностью, улучшенной системой управления. Корабль вооружен комплексом межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и современным торпедным оружием.
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Белое мореАПЛ Князь ВладимирСеверный флот ВМФ РоссииПодводные лодки проекта 955 "Борей"Безопасность
Популярные комментарии
Нам уже нечего защищать, кроме СП2...
16 мая, 14:39
zzzeebra
97700488
Хороший корабль, который будет основой морской компоненты СЯС ещё десятки лет.
16 мая, 14:46
Руслан Тлеуж
8210003
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