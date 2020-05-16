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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T13:24
https://ria.ru/20200516/1571546464.html
Власти Колымы закрыли поселок Ягодное из-за распространения коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571539264_0:0:3388:1907_1036x0_80_0_0_7810bb4ab1961c0344a06634c38eba99.jpg
РИА Новости

Власти Колымы закрыли поселок Ягодное из-за распространения коронавируса

13:24 16.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МАГАДАН, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в субботу подписал постановление о закрытии посёлка Ягодное, что в 500 км от Магадана, из-за распространения там коронавируса, сообщает правительство региона.
По последней информации, в Магаданской области зарегистрировано 187 случаев заболевания COVID-19, три человека умерли, 101 человек выздоровел. На территории Ягоднинского городского округа за период пандемии у 118 колымчан подтвердился диагноз COVID-19, из них 62 человека – это сотрудники артели "Кривбасс" и 39 — не контактировавшие с ними жители.
"Введенный режим подразумевает ограничение свободного передвижения граждан, находящихся на территории Ягодного, в том числе выезд за пределы поселка. Режим вступит в силу с 00 часов 00 минут 17 мая 2020 года и до особого распоряжения. Согласно документу, гражданам, находящимся на территории посёлка Ягодное, запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту (от места) работы; ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг; выгула домашних животных; выноса мусора; участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Дополняется, что на въездах в поселок Ягодное организуют круглосуточные посты и введут пропускную систему. С 10.00 до 22.00 территорию населенного пункта будет контролировать полиция и национальная гвардия. Осуществлять выезд за пределы населенного пункта можно только при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию.
"Временно прекращается транспортное сообщение по автомобильным дорогам посёлка Ягодное, включая перевозки транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, передвижение на личных транспортных средствах, грузовые перевозки", - уточняет ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей НосовМагаданМагаданская область
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