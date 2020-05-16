Власти Колымы закрыли поселок Ягодное из-за распространения коронавируса

"Введенный режим подразумевает ограничение свободного передвижения граждан, находящихся на территории Ягодного, в том числе выезд за пределы поселка. Режим вступит в силу с 00 часов 00 минут 17 мая 2020 года и до особого распоряжения. Согласно документу, гражданам, находящимся на территории посёлка Ягодное, запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту (от места) работы; ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг; выгула домашних животных; выноса мусора; участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.