Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297

По данным на 12.20 субботы, 120 человек находились в больнице, из них 30 в реанимации, 297 умерли. Средний возраст погибших - 84 года, при этом большинство умерших - 113 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 67 человек - старше 90 лет.