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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T13:10
https://ria.ru/20200516/1571546046.html
Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515577_0:178:3011:1872_1036x0_80_0_0_bd3bf85c23361aeb2e7fcbe1eae51858.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297

13:10 16.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в городской поликлинике, где начали брать анализы на наличие антител к COVID-19 Москвы
Медицинские работники в защитных костюмах в городской поликлинике, где начали брать анализы на наличие антител к COVID-19 Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 16 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 58 новых случаев коронавируса за сутки, четыре человека умерли, всего скончавшихся 297, сообщает в субботу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 286 (+ 58)", - говорится в сообщении.
В пятницу сообщалось о 6228 случаях заболевания.
По предварительным оценкам THL, как минимум 5 тысяч человек выздоровели.
По данным на 12.20 субботы, 120 человек находились в больнице, из них 30 в реанимации, 297 умерли. Средний возраст погибших - 84 года, при этом большинство умерших - 113 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 67 человек - старше 90 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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