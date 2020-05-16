В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 17 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За сутки медики выявили 529 новых случаев заражения, таким образом общее число заразившихся достигло 17 025. За весь период эпидемии в стране скончались 1089 человек, 3911 вылечились.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
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