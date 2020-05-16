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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:12
https://ria.ru/20200516/1571543650.html
В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570513499_0:13:3071:1740_1036x0_80_0_0_1facfea257e31dc631173f18d6ce213e.jpg
РИА Новости

В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом

12:12 16.05.2020
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© REUTERS / Willy KurniawanДезинфекция защитного костюма медицинского работника в Индонезии
Дезинфекция защитного костюма медицинского работника в Индонезии
© REUTERS / Willy Kurniawan
Дезинфекция защитного костюма медицинского работника в Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 17 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За сутки медики выявили 529 новых случаев заражения, таким образом общее число заразившихся достигло 17 025. За весь период эпидемии в стране скончались 1089 человек, 3911 вылечились.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗИндонезияВ мире
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