О православных воинах расскажут на онлайн-лекции музея Рублева в субботу

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. О воинах, святых и храмах, которые возвели в их честь, расскажут на онлайн-лекции Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, которая пройдет в "Ночь музеев" 16 мая, сообщает пресс-служба музея.
"Лекция "Воинство небесное и земное" о традициях почитания святых воинов и посвящении им храмов, будет доступна 16 мая с 11 часов в группах музея в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Экспонаты выставки по теме "Святое воинство" доступны уже сейчас по ссылке.
Также 16 мая в 19.00 на канале музея в YouTube можно будет послушать лекцию "Спасо-Андроников монастырь: героические страницы истории", отмечают в музее.
По данным пресс-службы, музей имени Андрея Рублева был создан в 1947 году "на волне великой Победы, когда патриотический подъем вызывал интерес к истокам национальной культуры". В его коллекции - иконы с изображениями святых воинов, преподобных и князей, "имена которых непосредственно связаны с победой русского оружия". Музей расположен на территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря в Москве.
15 марта 2019, 11:15Религия и мировоззрениеПатриарх попросил передать РПЦ музей имени Андрея Рублева