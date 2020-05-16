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Религия и мировоззрение
2020-05-16T11:34
https://ria.ru/20200516/1571540992.html
О православных воинах расскажут на онлайн-лекции музея Рублева в субботу
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40296/16/402961644_0:152:3101:1896_1036x0_80_0_0_f676093726b554486cbd0af449e9e93a.jpg
РИА Новости

О православных воинах расскажут на онлайн-лекции музея Рублева в субботу

11:23 16.05.2020 (обновлено: 11:34 16.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкМедальон ограды Лужкова моста
Медальон ограды Лужкова моста
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. О воинах, святых и храмах, которые возвели в их честь, расскажут на онлайн-лекции Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, которая пройдет в "Ночь музеев" 16 мая, сообщает пресс-служба музея.
"Лекция "Воинство небесное и земное" о традициях почитания святых воинов и посвящении им храмов, будет доступна 16 мая с 11 часов в группах музея в социальных сетях", - говорится в сообщении.
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Также 16 мая в 19.00 на канале музея в YouTube можно будет послушать лекцию "Спасо-Андроников монастырь: героические страницы истории", отмечают в музее.
По данным пресс-службы, музей имени Андрея Рублева был создан в 1947 году "на волне великой Победы, когда патриотический подъем вызывал интерес к истокам национальной культуры". В его коллекции - иконы с изображениями святых воинов, преподобных и князей, "имена которых непосредственно связаны с победой русского оружия". Музей расположен на территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря в Москве.
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