О православных воинах расскажут на онлайн-лекции музея Рублева в субботу

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. О воинах, святых и храмах, которые возвели в их честь, расскажут на онлайн-лекции Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, которая пройдет в "Ночь музеев" 16 мая, сообщает пресс-служба музея.

"Лекция "Воинство небесное и земное" о традициях почитания святых воинов и посвящении им храмов, будет доступна 16 мая с 11 часов в группах музея в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Экспонаты выставки по теме "Святое воинство" доступны уже сейчас по ссылке

Также 16 мая в 19.00 на канале музея в YouTube можно будет послушать лекцию "Спасо-Андроников монастырь: героические страницы истории", отмечают в музее.