Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 27 тысяч

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Число выявленных случаев коронавируса в Сингапуре за сутки выросло на 465 и превысило 27 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

В пятницу сообщалось о 26 891 случаях заражения коронавирусом в Сингапуре, в субботу количество заражений достигло 27 356. Отмечается, что большинство новых зараженных являются иностранными рабочими, проживающими в общежитиях.

Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми.

В начале недели на рабочих местах начали действовать новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Среди них - наличие плана по мониторингу соблюдения правил, проведение встреч онлайн, проверка температуры работников два раза в день и другие.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.