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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:08
https://ria.ru/20200516/1571540441.html
Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 27 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571205846_0:0:3064:1724_1036x0_80_0_0_80ac50c92d6faca19abc859c1ef443ad.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 27 тысяч

11:08 16.05.2020
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© REUTERS / Edgar SuМедицинский персонал в Сингапуре
Медицинский персонал в Сингапуре
© REUTERS / Edgar Su
Медицинский персонал в Сингапуре
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Сингапуре за сутки выросло на 465 и превысило 27 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
В пятницу сообщалось о 26 891 случаях заражения коронавирусом в Сингапуре, в субботу количество заражений достигло 27 356. Отмечается, что большинство новых зараженных являются иностранными рабочими, проживающими в общежитиях.
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми.
В начале недели на рабочих местах начали действовать новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Среди них - наличие плана по мониторингу соблюдения правил, проведение встреч онлайн, проверка температуры работников два раза в день и другие.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сингапур (страна)В мире
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