Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:36
https://ria.ru/20200516/1571540268.html
Движение на границе с Китаем, где скопились фуры, восстановится 17 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564185743_0:0:3414:1920_1036x0_80_0_0_14d06ef1020e3153c8fdc70b1e7d6aea.jpg
РИА Новости

Движение на границе с Китаем, где скопились фуры, восстановится 17 мая

11:04 16.05.2020 (обновлено: 12:36 16.05.2020)
155
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТаможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе
Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - РИА Новости. Движение через пункт пропуска с КНР "Пограничный" в Приморье, где скопились сотни грузовиков, 17 мая возобновится в прежнем режиме, сообщает правительство края.
Уссурийская таможня в апреле информировала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.
За последнюю неделю сотни большегрузов скопилось на российской стороне перед пунктом пропуска в Приморье. Власти Приморья заявили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за коронавируса у одного из российских водителей. В четверг водители решили три дня не пересекать границу в знак протеста. Власти Приморья проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный".
"У российского водителя, у которого 12 мая заподозрили наличие коронавирусной инфекции после пересечения им российско-китайской границы в Суйфэньхэ, диагноз не подтвердился. В ближайшее время трансграничные грузовые перевозки через пункт пропуска "Пограничный" возобновятся в прежнем режиме и прежнем объёме", - говорится в сообщении.
Таможенный пост
8 мая, 09:58
Посольство России в Китае пытается решить проблему с фурами на границе
Как отметил заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков, власти региона сообщили китайской стороне, что диагноз у водителя не подтвердился. В свою очередь китайская сторона сообщила, что с 17 мая она готова осуществлять приём грузового автотранспорта через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ в прежнем режиме, то есть с ночёвкой водителей на территории КНР.
"Более того, для этих целей выделена ещё одна гостиница, таким образом, теперь их будет две", - рассказал Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.
Директор Владивостокского филиала ФГКУ "Росгранстрой" Игорь Хрущев уточнил, что в Суйфэньхэ в настоящее время сохраняется режим карантина, поэтому китайская сторона действовала в соответствии с достаточно жёстким протоколом, согласно которому гостиница, где ночевали российские водители, была сразу же закрыта, а персонал помещен на карантин.
Ранее вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение перевести пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино" на 24-часовой режим работы, кроме того, перевести пункт пропуска "Краскино" на режим работы семь дней в неделю, а на "Пограничном" оборудовать еще два места для досмотра грузового автотранспорта. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2020 года. Как сообщил Игорь Хрущев, работа по реализации поручения уже идёт.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
21 февраля, 17:02Распространение нового коронавируса
Матвиенко прокомментировала временное закрытие границы России с Китаем
410001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Константин ШестаковРосгранстройЮрий ТрутневКитайПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Смартфон
Десять тысяч жителей Москвы используют приложение "Социальный мониторинг"
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
В Иране франко-иранскую исследовательницу приговорили к пяти годам тюрьмы
Посетительница фотографирует картины на выставке художника Юрия Анненкова Революция за дверью в музее русского импрессионизма в Москве
Московские музеи рассчитывают открыться в середине июля
Пустые шезлонги на пляже Бали, Индонезия. 12 марта 2020 года
Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры с вылетом в июне
Турция
Турция разрешила россиянам въезд для лечения
Пассажирский самолет
Второй за неделю рейс Red Wings Москва-Ереван запланировали на 17 мая
Луна и самолет на закате
В Роскосмосе заявили о готовности к переговорам с США по освоению Луны
Врачи
В России за сутки выздоровели 4 940 пациентов с COVID-19
Пассажир ударил работника метро в вестибюле станции Нарвская в Санкт-Петербурге
Ударившего сотрудника метро Петербурга за просьбу надеть маску арестовали
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Число зараженных коронавирусом в ЛНР достигло 312
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России за сутки выявили 9200 случаев заражения коронавирусом
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
В Коммунарке 9% из 272 пациентов находится в крайне тяжелом состоянии
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Лайнер Diamond Princess, где произошла вспышка COVID-19, покинул Японию
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы
Правительство выделит 7,6 миллиарда рублей соцработникам на фоне пандемии
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
В Кузбассе выявили еще 14 случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:36Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 17
12:34Из Белграда вылетел третий самолет с российскими военными
12:32Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России
12:32Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий
12:29Псковская область скоро выйдет на плато по COVID-19, заявил губернатор
12:28Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
12:27В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
12:26Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет
12:25Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
12:05Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
12:00Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
Лента новостейМолния