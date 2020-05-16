Движение на границе с Китаем, где скопились фуры, восстановится 17 мая

Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе. Архивное фото

Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - РИА Новости. Движение через пункт пропуска с КНР "Пограничный" в Приморье, где скопились сотни грузовиков, 17 мая возобновится в прежнем режиме, сообщает правительство края.

Уссурийская таможня в апреле информировала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.

За последнюю неделю сотни большегрузов скопилось на российской стороне перед пунктом пропуска в Приморье. Власти Приморья заявили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за коронавируса у одного из российских водителей. В четверг водители решили три дня не пересекать границу в знак протеста. Власти Приморья проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный".

"У российского водителя, у которого 12 мая заподозрили наличие коронавирусной инфекции после пересечения им российско-китайской границы в Суйфэньхэ, диагноз не подтвердился. В ближайшее время трансграничные грузовые перевозки через пункт пропуска "Пограничный" возобновятся в прежнем режиме и прежнем объёме", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков , власти региона сообщили китайской стороне, что диагноз у водителя не подтвердился. В свою очередь китайская сторона сообщила, что с 17 мая она готова осуществлять приём грузового автотранспорта через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ в прежнем режиме, то есть с ночёвкой водителей на территории КНР.

"Более того, для этих целей выделена ещё одна гостиница, таким образом, теперь их будет две", - рассказал Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.

Директор Владивостокского филиала ФГКУ " Росгранстрой " Игорь Хрущев уточнил, что в Суйфэньхэ в настоящее время сохраняется режим карантина, поэтому китайская сторона действовала в соответствии с достаточно жёстким протоколом, согласно которому гостиница, где ночевали российские водители, была сразу же закрыта, а персонал помещен на карантин.