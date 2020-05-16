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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T09:39
https://ria.ru/20200516/1571537181.html
В Якутии выявили 63 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152014_0:6:3026:1708_1036x0_80_0_0_288b7a6b11eb140de78a2014a9842658.jpg
РИА Новости

В Якутии выявили 63 новых случая заражения коронавирусом

09:39 16.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ЯКУТСК, 16 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в Якутии выросло на 63, половина инфицированных являются студентами СВФУ, проживающими в карантинном общежитии, рассказал на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
Всего в Якутии к настоящему моменту официально зарегистрировано 785 случаев коронавируса, 231 человек полностью выздоровел, 4 летальных исхода.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
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"По эпидемиологической обстановке могу сказать, что у нас сегодня достаточно большое количество людей прибавилось за сутки. Вновь зараженных - 63 человека, из них 60 - в городе Якутске, по одному - в Мегино-Кангаласском, Намском и Ленском районах. По городу Якутску, вроде, цифра большая, но при этом 34 - это студенты СВФУ, которые уже были на обсервации, из общежития, где была первоначальная вспышка коронавирусной инфекции. Все абсолютно бессимптомные, и мы надеемся, что лечение они будут получать не в условиях стационара, а амбулаторно", - поделился Николаев.
Глава региона также рассказал об обстановке на Чаянде. "По итогам сегодняшнего дня, мы думаем, что свыше уже 5 тысяч вахтовиков будут вывезены с территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения из тех 7,5 тысячи человек, которых надо было оттуда вывезти", - отметил он.
По данным оперативного штаба республики, 8 заболевших в Якутске находятся в тяжелом состоянии, из них одна пожилая женщина - в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. 98 человек переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении. За сутки всеми лабораториями республики обработано 1626 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 515 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРеспублика Саха (Якутия)Айсен НиколаевСеверо-Восточный федеральный университетЯкутскОбщество
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