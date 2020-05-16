В Якутии выявили 63 новых случая заражения коронавирусом

ЯКУТСК, 16 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в Якутии выросло на 63, половина инфицированных являются студентами СВФУ , проживающими в карантинном общежитии, рассказал на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев

Всего в Якутии к настоящему моменту официально зарегистрировано 785 случаев коронавируса, 231 человек полностью выздоровел, 4 летальных исхода.

"По эпидемиологической обстановке могу сказать, что у нас сегодня достаточно большое количество людей прибавилось за сутки. Вновь зараженных - 63 человека, из них 60 - в городе Якутске , по одному - в Мегино-Кангаласском, Намском и Ленском районах. По городу Якутску, вроде, цифра большая, но при этом 34 - это студенты СВФУ, которые уже были на обсервации, из общежития, где была первоначальная вспышка коронавирусной инфекции. Все абсолютно бессимптомные, и мы надеемся, что лечение они будут получать не в условиях стационара, а амбулаторно", - поделился Николаев.

Глава региона также рассказал об обстановке на Чаянде. "По итогам сегодняшнего дня, мы думаем, что свыше уже 5 тысяч вахтовиков будут вывезены с территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения из тех 7,5 тысячи человек, которых надо было оттуда вывезти", - отметил он.

По данным оперативного штаба республики, 8 заболевших в Якутске находятся в тяжелом состоянии, из них одна пожилая женщина - в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. 98 человек переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении. За сутки всеми лабораториями республики обработано 1626 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 515 человек.