В Воронежской области число заболевших COVID-19 выросло до 1113

ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 39, общее количество заболевших составило 1113, сообщает правительство региона.
"В субботу, 16 мая, официально подтверждено заражение 39 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1113 человек. Умерли 15 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 552 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.