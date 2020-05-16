В Минздраве рассказали, как ведется статистика умерших от COVID-19

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк рассказал, как подсчитывается статистика жертв коронавируса.

По его словам, подсчет ведется на основании свидетельств о смерти, которые предоставляют патологоанатомы и судмедэксперты. Наибольшую важность представляют данные по посмертному вскрытию больных, по которым составляется заключение, затем оно записывается в медицинскую документацию и отдельно в медицинское свидетельство о смерти.

"В медсвидетельстве есть две рубрики: первая - это окончательный диагноз, от которого умер больной, вторая - те заболевания, которые связаны со смертью пациента, но причиной смерти не являются - фоновые или конкурирующие", - рассказал Франк в комментарии телеканалу "Звезда".

В качестве примера специалист привел пациента, который погиб в результате осложнений коронавируса, и при этом имел сахарный диабет второго типа.

"При коронавирусе у пациента очень страдают сосуды. Он бьет по внутренней стенке сосудов, уничтожая клетки выстилающие, так называемый дотелий, а он уже поврежден при сахарном диабете", - отметил патологоанатом.

По словам Франка, в этом случае в первый пункт медицинского свидетельства будет записан COVID-19, а во второй - сахарный диабет.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.