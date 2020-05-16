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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:03
https://ria.ru/20200516/1571536732.html
В Минздраве рассказали, как ведется статистика умерших от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199844_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f14225b6d020ac1a4ff0ee09cac7b18d.jpg
РИА Новости

В Минздраве рассказали, как ведется статистика умерших от COVID-19

09:26 16.05.2020 (обновлено: 11:03 16.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Врачи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк рассказал, как подсчитывается статистика жертв коронавируса.
По его словам, подсчет ведется на основании свидетельств о смерти, которые предоставляют патологоанатомы и судмедэксперты. Наибольшую важность представляют данные по посмертному вскрытию больных, по которым составляется заключение, затем оно записывается в медицинскую документацию и отдельно в медицинское свидетельство о смерти.
"В медсвидетельстве есть две рубрики: первая - это окончательный диагноз, от которого умер больной, вторая - те заболевания, которые связаны со смертью пациента, но причиной смерти не являются - фоновые или конкурирующие", - рассказал Франк в комментарии телеканалу "Звезда".
В качестве примера специалист привел пациента, который погиб в результате осложнений коронавируса, и при этом имел сахарный диабет второго типа.
"При коронавирусе у пациента очень страдают сосуды. Он бьет по внутренней стенке сосудов, уничтожая клетки выстилающие, так называемый дотелий, а он уже поврежден при сахарном диабете", - отметил патологоанатом.
По словам Франка, в этом случае в первый пункт медицинского свидетельства будет записан COVID-19, а во второй - сахарный диабет.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаГеоргий ФранкКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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