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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T07:14
https://ria.ru/20200516/1571534556.html
В Индии число зараженных коронавирусом превысило 85 тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245312_0:150:3076:1881_1036x0_80_0_0_47ce5b2e82af4f4351d2f802dcfb359f.jpg
РИА Новости

В Индии число зараженных коронавирусом превысило 85 тысяч человек

07:14 16.05.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 3,9 тысячи и составляет 85 940, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В пятницу сообщалось о 81 970 заболевших, днем ранее – о 78 003.
По данным ведомства, лечение в стране проходит 53 035 человек. Выздоровели после коронавируса 30 152 человека (2 233 за сутки), умерли 2 752 человека (103 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 29 100 случаев заражения (1 576 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 10 108 заболевших (434 за сутки), на третьем месте Гуджарат, самый западный штат Индии, - 9 931 случай (340 за сутки).
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Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключение составляют грузовые перевозки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадГуджаратМахараштраИндияВ мире
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