Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мая - РИА Новости. Панама продлила запрет на международные авиарейсы до 22 июня, сообщила Служба гражданской авиации страны.
"Служба гражданской авиации информирует население, что в координации с министерством здравоохранения... было принято решение продлить на 30 дней прибытие и убытие международных рейсов с 22 мая с 23.59", - говорится в сообщении.
Под исключение подпадают гуманитарные рейсы, а также полеты, связанные с доставкой лекарств и медоборудования.
Панама является крупным транспортным хабом Латинской Америки. Через столичный аэропорт "Токумен" проходят рейсы из 90 городов Северной и Южной Америки, а также Европы.
В Панаме зарегистрировано 9118 случаев заболевания коронавирусом, 6080 пациентов вылечились, 260 погибли.
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