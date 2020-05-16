Венецианские гондольеры надеются на приезд туристов летом

РИМ, 16 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Вспышка коронавируса в Вспышка коронавируса в Италии и других странах оставила венецианских гондольеров без заработка: город, еще год назад изнывавший от толп туристов, сейчас был бы рад приезду любых гостей, заявил РИА Новости глава ассоциации гондольеров Венеции Андреа Бальди (Andrea Baldi).

"Наши проблемы начались с ноябрьского наводнения, работы тогда стало меньше. Потом мы думали, что восстановимся с начала карнавала и с Пасхой. Вместо этого, 2 марта, если я не ошибаюсь, вышла статья New York Times, где говорилось об опасности вируса, после чего все туристы бежали из города. Он опустел за два дня. Потом начался локдаун и уже два с половиной месяца мы не работаем, и не будем работать как минимум весь май", - рассказал Бальди.

По его выражению, коронавирус "отрезал гондольерам ноги".

Два первых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Венеции 23 февраля. Его дальнейшее распространение заставило власти завершить традиционный карнавал на два дня раньше срока.

"Мы работаем по сезонам: за лето мы накапливаем немного денег, чтобы пережить зиму. Теперь зима прошла и то, что мы отложили, почти кончилось. Поэтому сейчас трудное время. Единственную помощь, которую мы получили, был бонус от государства в 600 евро. Они должны поступать каждый месяц, но вышло только один раз в марте. Так как мы являемся самозанятыми работниками, если не работаем, то не приносим деньги домой", - сказал руководитель союза гондольеров Венеции.

Бальди надеется, что туристы смогут вернуться в город на лагуне летом. Для начала, говорит он, было бы достаточно открыть границы между итальянскими регионами.

"Говорят, что с 18 мая что-то откроется, мы же ждем 31 мая. Нам не хватает санитарного протокола: например, какое расстояние мы должны соблюдать? должны ли мы работать в масках или перчатках? Как помогать клиенту залезть в гондолу? подобных схем пока не существует! В отличие от других лодок, мы должны протягивать ему руку, а такой контакт не предусматривается никакими правилами", - отмечает Бальди.

Представитель традиционной венецианской профессии подчеркивает, что их "работа на 90% зависит от туристов".

"Даже если у нас будет протокол, даже если мы выйдем на работу, туризма все равно не будет. Венеция это город, который живет только им. Кто год назад мог подумать, что лучше Венеция была бы пустой, сейчас передумал, увидев ее в такое время. Это производит сильное впечатление: город без людей - это невероятно, но для его экономики это катастрофа. Конечно, было хорошо иметь туризм более высокого уровня, но сейчас нам бы подошел любой. Всем, кто решит приехать, здесь были бы рады", - говорит Бальди.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.