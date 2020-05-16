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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T03:51
https://ria.ru/20200516/1571532690.html
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 45 тысяч человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/27334/19/273341947_0:23:640:383_1036x0_80_0_0_b8e472568243fc833fcbf8f2bd068db0.jpg
РИА Новости

В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 45 тысяч человек

03:51 16.05.2020
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© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика
© Flickr / monocai
Машина скорой помощи. Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 16 мая - РИА Новости. Согласно обновленной статистике минздрава Мексики, число выявленных случаев нового коронавируса в стране достигло 45 032, вновь зафиксированы более двух тысяч случаев за сутки.
"Второй день подряд мы выявляем более 2 тысяч случаев COVID за сутки, хотя эти 2437 случаев представляют прирост всего в 5,7%", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.
Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Из общего числа 45 032 заражений активными случаями, где симптомы проявились в последние две недели, являются 10 238 (+181 за день).
Число летальных случаев достигло 4767 (+290 за день), еще у 462 умерших подозрение на коронавирус. Власти изучают 29 028 подозрений на коронавирус, общее число исследованных пациентов - 163 691 (+7759).
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Наибольшее число болеющих COVID-19 зафиксировано в Мехико (2574 случая) и штате Мехико (1303). Страна, согласно оценкам и графикам минздрава, проходит пик эпидемии коронавируса, карантинные меры начнут ослаблять 18 мая в регионах, не затронутых эпидемией, и 30 мая - во всех штатах республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мехико (штат)Мехико (город)МексикаВ мире
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