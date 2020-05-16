Епископ СПЦ прокомментировал свое задержание властями Черногории

БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви ( Епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви ( СПЦ ) Иоанникий иронично назвал задержание его и священников властями Черногории "небольшим недоразумением".

Владыку Иоанникия и священников выпустили в ночь на субботу из прокуратуры в городе Никшич около 0.30 (1.30 мск) после 72 часов задержания. Перед зданием их встретили несколько тысяч человек, которые затем перешли за епископом к городскому суду. Освобожденное духовенство едва смогло пройти через приветствующую толпу.

"У нас было небольшое недоразумение в эти дни с властями. Они не показали понимания, что значит для этого народа праздник Святого Василия Острожского (12 мая) и что значит крестный ход в Никшиче, единственный такой в православном мире", - заявил епископ собравшимся, трансляцию вели несколько порталов.

"И хотя я не понимаю некоторые шаги властей и не могу согласиться с ними, должен сказать, что полицейские в отделении, где мы находились, были более чем корректны и профессиональны и вели себя по-людски. И они - часть нашего народа и честно зарабатывают свой кусок хлеба, надо это уважать", - подчеркнул он.

Ранее он поблагодарил граждан за любовь и поддержку.

Священнослужители СПЦ были задержаны на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского. Из-за их задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста.

"Хотим порядка в государстве, чтобы соблюдалась конституция и законы. К сожалению, меры, которые они (власти) до сих пор принимали, не соответствуют законодательству, но они их прописывали, как знали и умели, не соблюдая конституцию", - сказал сербский архиерей.