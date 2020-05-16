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Религия и мировоззрение
2020-05-16T03:28
https://ria.ru/20200516/1571532385.html
Епископ СПЦ прокомментировал свое задержание властями Черногории
https://cdn22.img.ria.ru/images/156274/28/1562742871_0:572:2047:1723_1036x0_80_0_0_225000c407271eb23b01ca6407e51ab1.jpg
РИА Новости

Епископ СПЦ прокомментировал свое задержание властями Черногории

03:26 16.05.2020 (обновлено: 03:28 16.05.2020)
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CC BY 2.0 / Saint-Petersburg Theological Academy / Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий. 7 мая 2014 года
Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий. 7 мая 2014 года
CC BY 2.0 / Saint-Petersburg Theological Academy /
БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий иронично назвал задержание его и священников властями Черногории "небольшим недоразумением".
Владыку Иоанникия и священников выпустили в ночь на субботу из прокуратуры в городе Никшич около 0.30 (1.30 мск) после 72 часов задержания. Перед зданием их встретили несколько тысяч человек, которые затем перешли за епископом к городскому суду. Освобожденное духовенство едва смогло пройти через приветствующую толпу.
"У нас было небольшое недоразумение в эти дни с властями. Они не показали понимания, что значит для этого народа праздник Святого Василия Острожского (12 мая) и что значит крестный ход в Никшиче, единственный такой в православном мире", - заявил епископ собравшимся, трансляцию вели несколько порталов.
"И хотя я не понимаю некоторые шаги властей и не могу согласиться с ними, должен сказать, что полицейские в отделении, где мы находились, были более чем корректны и профессиональны и вели себя по-людски. И они - часть нашего народа и честно зарабатывают свой кусок хлеба, надо это уважать", - подчеркнул он.
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Священнослужители СПЦ были задержаны на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского. Из-за их задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста.
"Хотим порядка в государстве, чтобы соблюдалась конституция и законы. К сожалению, меры, которые они (власти) до сих пор принимали, не соответствуют законодательству, но они их прописывали, как знали и умели, не соблюдая конституцию", - сказал сербский архиерей.
"Мы продолжим бороться за свободу веры, за свободу граждан и достоинство каждого человека вне зависимости от того, кем себя считает и к какой партии принадлежит. Свобода нужна нам всем, как и порядок в нашем государстве", - подчеркнул епископ.
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