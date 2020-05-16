Шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет" пройдет в 46 странах мира

"Первый канал представляет музыкальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light, которое будет транслироваться в прямом эфире 46 странами в день, когда должен был состояться финал конкурса песни "Евровидение 2020" в Роттердаме. Шоу Europe Shine A Light, лишенное соревновательной составляющей, станет своеобразным чествованием всех песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе в Роттердаме", — сообщили в пресс-службе Первого канала.

Участники Little Big ранее сообщали, что были очень разочарованы отменой конкурса, так как для них это было по-настоящему мировое событие. При этом лидер группы Илья Прусикин в интервью блогеру NikkieTutorials добавлял, что группа готова представить Россию на конкурсе в следующем году.

"Я скажу так: если нас позовут, еще раз дадут нам шанс поучаствовать, это будет хорошо. Если нет — то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы ... не для того, чтобы доказать себе что-то. А для того, чтобы всем вместе провести крутой конкурс", — объяснял артист.