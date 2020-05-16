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Культура
2020-05-16T08:49
https://ria.ru/20200516/1571530973.html
Шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет" пройдет в 46 странах мира
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РИА Новости

Шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет" пройдет в 46 странах мира

01:10 16.05.2020 (обновлено: 08:49 16.05.2020)
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© РИА Новости / Руслан КривобокКонкурс "Евровидение"
Конкурс Евровидение
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Конкурс "Евровидение". Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Музыкальное шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет", которое объединит исполнителей разных стран, пройдет вместо отмененного международного песенного конкурса в субботу, трансляция будет вестись 46 странами, сообщили организаторы конкурса.
Организаторы "Евровидения" приняли решение отменить в этом году международный музыкальный песенный конкурс из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире. На данный момент рассматривается вариант проведения смотра в 2021 году снова в Роттердаме, однако в соответствии с правилами — песни этого года в любом случае не будут иметь право быть представленными на "Евровидении" в следующем году, а выбор артистов от каждой из стран остается за вещателями. Вместе полноценного конкурса организаторы приняли решение провести музыкальное шоу с исполнителями разных стран.

"Первый канал представляет музыкальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light, которое будет транслироваться в прямом эфире 46 странами в день, когда должен был состояться финал конкурса песни "Евровидение 2020" в Роттердаме. Шоу Europe Shine A Light, лишенное соревновательной составляющей, станет своеобразным чествованием всех песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе в Роттердаме", — сообщили в пресс-службе Первого канала.

Организаторы шоу подготовили для поклонников конкурса много сюрпризов, в частности можно будет послушать выступления фанатов конкурса, увидеть, как могла бы звучать песня On Fire участников The Roop из Литвы, если бы ее пел Элвис Пресли, а также услышать акустическую версию песни Uno от российской группы Little Big, которая должна была поехать на Евровидение от России в этом году.
Участники Little Big ранее сообщали, что были очень разочарованы отменой конкурса, так как для них это было по-настоящему мировое событие. При этом лидер группы Илья Прусикин в интервью блогеру NikkieTutorials добавлял, что группа готова представить Россию на конкурсе в следующем году.
"Я скажу так: если нас позовут, еще раз дадут нам шанс поучаствовать, это будет хорошо. Если нет — то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы ... не для того, чтобы доказать себе что-то. А для того, чтобы всем вместе провести крутой конкурс", — объяснял артист.
Дизайн сцены, на которой будет проходить финал песенного конкурса Евровидение-2019
Вчера, 12:15Акценты
Финал Евровидения-2020: где смотреть, как голосоватьЕжегодный музыкальный конкурс Евровидение-2020 пройдет 16 мая в онлайн-формате. Победителей в этом году не будет, как и красочного шоу. Но праздник все же состоится.
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КультураЕвровидение-2020Little BigЕвровидениеЭлвис ПреслиЕвропаМедиа - Общество
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