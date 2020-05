Шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет" пройдет в 46 странах мира

Организаторы шоу подготовили для поклонников конкурса много сюрпризов, в частности можно будет послушать выступления фанатов конкурса, увидеть, как могла бы звучать песня On Fire участников The Roop из Литвы , если бы ее пел Элвис Пресли , а также услышать акустическую версию песни Uno от российской группы Little Big, которая должна была поехать на Евровидение от России в этом году.