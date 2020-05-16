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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T01:14
https://ria.ru/20200516/1571530847.html
В США зафиксировали более 200 случаев воспалительного синдрома у детей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571334244_0:111:3072:1839_1036x0_80_0_0_f7696e8d6a2f9de258a80188e8d2b433.jpg
РИА Новости

В США зафиксировали более 200 случаев воспалительного синдрома у детей

01:01 16.05.2020 (обновлено: 01:14 16.05.2020)
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© AP Photo / Charles Rex ArbogastМужчина с дочерью возвращаются домой после окончания занятий в школе на юге Чикаго, США
Мужчина с дочерью возвращаются домой после окончания занятий в школе на юге Чикаго, США
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Мужчина с дочерью возвращаются домой после окончания занятий в школе на юге Чикаго, США
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Более 200 случаев возникновения у детей синдрома системного воспалительного ответа, предположительно связанного с COVID-19, наблюдаются по меньшей мере в 20 штатах США, передает ABC News со ссылкой на собственные подсчеты.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщал, что случаи возникновения у детей синдрома воспалительного ответа наблюдаются в 17 штатах. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в свою очередь заявлял, что только в его городе выявлено 100 таких случаев. Перед этим Куомо отмечал, что от синдрома, который может быть связан с заражением коронавирусом, всего в штате скончались трое детей.
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Как сообщает ABC News, сейчас единой официальной статистики о подтвержденных и возможных случаях воспалительного синдрома у детей в США нет, поэтому телеканал направил запросы медикам и чиновникам из сферы здравоохранения во все 50 штатов. Основываясь на предоставленных ими данных, телеканал подсчитал, что число случаев возникновения синдрома среди детей в стране может достигать 220.
Наибольшее число случаев было зарегистрировано в Нью-Йорке, также более десятка было выявлено в Нью-Джерси и Мичигане.
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Билл де БлазиоМичиганСШАВ мире
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