В США зафиксировали более 200 случаев воспалительного синдрома у детей

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщал, что случаи возникновения у детей синдрома воспалительного ответа наблюдаются в 17 штатах. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в свою очередь заявлял, что только в его городе выявлено 100 таких случаев. Перед этим Куомо отмечал, что от синдрома, который может быть связан с заражением коронавирусом, всего в штате скончались трое детей.
Как сообщает ABC News, сейчас единой официальной статистики о подтвержденных и возможных случаях воспалительного синдрома у детей в США нет, поэтому телеканал направил запросы медикам и чиновникам из сферы здравоохранения во все 50 штатов. Основываясь на предоставленных ими данных, телеканал подсчитал, что число случаев возникновения синдрома среди детей в стране может достигать 220.
Наибольшее число случаев было зарегистрировано в Нью-Йорке, также более десятка было выявлено в Нью-Джерси и Мичигане.
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.
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