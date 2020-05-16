В США зафиксировали более 200 случаев воспалительного синдрома у детей

Как сообщает ABC News, сейчас единой официальной статистики о подтвержденных и возможных случаях воспалительного синдрома у детей в США нет, поэтому телеканал направил запросы медикам и чиновникам из сферы здравоохранения во все 50 штатов. Основываясь на предоставленных ими данных, телеканал подсчитал, что число случаев возникновения синдрома среди детей в стране может достигать 220.