"Угроза никуда не делась". Как европейцы выходят из самоизоляции

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Софья Мельничук, Галия Ибрагимова. Долгожданное посещение парикмахерской, обеды в кафе, поездка в другой город — европейцы, хотя и в масках c перчатками, возвращаются к привычной жизни. Ругают правительство, оплакивают погибших и потерянный бизнес, но свободе все рады. Что думают об отмене ограничений в Германии, Франции, Италии и Британии, выяснило РИА Новости.

День протестов отметили шествиями

Германия выходит из карантина с конца апреля. Открылись не только магазины и парикмахерские, но и небольшие пивные заведения. Возобновилась даже Бундеслига — пока с пустыми трибунами, но футбольные болельщики все равно счастливы. Однако это не означает, что со дня на день отменят все запреты.

В Берлине, например, власти действуют по принципу светофора. Есть три показателя: индекс репродукции коронавируса, число новых заражений и количество свободных мест в реанимации. Если динамика позитивная, дадут зеленый свет дальнейшим послаблениям. Желтый — приостановка. Красный — повторные ограничения, чего в Германии, конечно, никому бы не хотелось.

"Немцы к этому очень чувствительны. Когда вводили запреты в марте, политики призывали правительство к осторожности, просили не злоупотреблять доверием", — вспоминает в беседе с РИА Новости жительница Берлина Ксения Бостан. По ее ощущениям, угроза заражения примирила берлинцев с ограничениями лишь на время. Постепенно чувство тревоги притупилось, многие не столкнулись с бедой лично, поэтому испытывают сомнения: а так ли страшен вирус, как показывали по телевизору.

Первого мая, в традиционный для Берлина день протестов, правые и анархисты вывалили на улицы, хотя демонстрации запрещены. "Тысячи людей не испугались ни полиции, ни коронавируса, — рассказывает Ксения. — Прибавьте к этому акции и в других городах: Франкфурте-на-Майне, Штутгарте, Мюнхене. И если людей снова попросят посидеть неделю-другую дома, добровольно они уже не согласятся. Многие не уверены в целесообразности запретов. Я не удивлюсь, если дело дойдет до конституционного суда".

Кривая заболеваний в Германии, где число подтвержденных случаев коронавируса превысило 173 тысячи, планомерно идет на спад, ходя за последние несколько дней немного скакнула: это связывают с ослаблением карантинных мер. Впрочем, власти больше обеспокоены экономикой. В стране уже зафиксировали рекордный обвал со времен мирового финансового кризиса. И правительство ожидает самой глубокой рецессии за весь послевоенный период. Еще один карантин экономика попросту не вытянет.

Разрешено все, что запрещено

Франция, где инфицированных больше 141 тысячи, тоже перед выбором: экономика или карантин. Два месяца французы провели в жесткой изоляции и теперь наконец могут пойти в магазин без пропуска, постричься и навестить родных.

Послабления парижане встречают с радостью, карантин многим осточертел, и они не стесняются в выражениях, говоря об этом. "Правительство провалило основную миссию — защиты граждан, — начинает разговор с корреспондентом РИА Новости IT-специалист одного из французских банков Тео, попросивший не указывать его фамилию. — (Президента Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона и (премьер-министра Франции Эдуарда. — Прим. ред.) Филиппа волновали только муниципальные выборы 15 марта, а не маски и тестирование. В итоге у нас более 27 тысяч погибших!"

Собеседник признает: худшего удалось избежать, но потери потрясли общество, к тому же кризис здравоохранения скоро дополнится экономическим. "У нас много вопросов, на которые даст ответы расследование действий властей", — отмечает Тео. Сам он подписал две петиции с жалобой на руководство страны.

Тео собирается в гости к дочери в Лион. Это в 500 километрах от Парижа, а по новым правилам удаляться от дома более чем на 100 километров нельзя. "Да какая разница, эти требования все равно невыполнимы", — отмахивается он, вспоминая фразу, приписываемую Уинстону Черчиллю: "во Франции разрешено даже то, что запрещено".

Проживающая в Париже россиянка Вероника Валеева, по собственному признанию, наконец разглядела настоящих французов. "Туристов сейчас нет. Все радостные и счастливые", — делится она впечатлениями. В восьмом округе, где живет девушка, людей на улицах немного, если не считать Елисейских Полей. "Там уже кинулись покупать "Луи-Виттоны", даже очереди выстраиваются. Все такие модные, в лучших нарядах. Я ездила к другу в 11 округ — хипстерский молодежный район: народу полным-полно. В масках, конечно, но очень непривычно видеть столько людей", — рассказывает девушка.

Несмотря на послабления, ситуация в стране далека от стабильной. В реанимации почти три тысячи тяжелых больных. Кроме того, в середине мая в департаменте Дордонь возник новый очаг COVID-19.

© AFP 2020 / Denis Charlet Посетительница салона красоты в Брюэ-ла-Бюисьере после ослабления карантинного режима во Франции © AFP 2020 / Denis Charlet Посетительница салона красоты в Брюэ-ла-Бюисьере после ослабления карантинного режима во Франции

Карантин снимают, политика просыпается

В Италии 223 тысячи зараженных, но ограничения, как и у соседей, постепенно отменяют. Премьер-министр Джузеппе Конте призывает не спешить. Противники из правоцентристских партий считают, что медлительность дорого обойдется экономике.

Губернаторы хотят сами определять график выхода из карантина, центр критикует их самоуправство. Но регионы все равно поступают по-своему. В Калабрии, например, собирались открыть общепит и фитнес-клубы, а мэры городов воспротивились и потребовали отставки губернатора.

Те, с кем удалось пообщаться РИА Новости, довольны послаблениями. Больше всего собеседница агентства из Рима Сайера Исмаилова радуется продажам еды на вынос. "Поверьте, многие итальянские хозяйки облегченно вздохнули. Во время карантина приходилось готовить для семьи три раза в день. Наконец на днях заказывали пиццу. Выбрали то кафе, которому доверяем в плане чистоты и гигиены", — говорит она.

Наиболее пострадавшие бизнесмены, напротив, встретили изменения протестами. В начале мая владельцы салонов красоты, бутиков, хостелов устроили акцию: в присутствии журналистов они сдавали властям ключи от своих заведений, чтобы показать, насколько плачевно их положение.

Тем не менее компании понемногу приходят в себя. "Многие остаются на "удаленке", — добавляет Сайера. — Но мой муж работает в опенспейсе, и сейчас руководство принимает меры, чтобы между сотрудниками было расстояние".

Тихой сапой из карантина

В Соединенном Королевстве, где 237 тысяч инфицированных, с послаблениями не торопятся. Для начала с 13 мая разрешили гулять, сидеть поодиночке в парках, заниматься спортом чаще раза в день. Открыли магазины и центры для садоводов. Выращивать цветы — одно из национальных хобби британцев.

Жительницу графства Уорикшир Молли Сиуэлл это не очень утешает. Она работает в школе, все занятия переведены на удаленный режим, к тому же ее контракт заканчивается в июле. "Вообще, я интроверт, поэтому одиночеством на карантине наслаждаюсь. Но после истечения срока договора со школой мне придется вернуться в родной город к семье, а моя мама работает в больнице, это небезопасно", — переживает девушка.

Коронавирус уже лишил ее дяди. "Это тяжелая потеря, он умер на следующий день после диагноза. Один. Хоронили его тоже в одиночестве. Тетя и бабушка из-за проблем со здоровьем не могли приехать", — объясняет собеседница агентства. Особенно ее расстраивает, что, несмотря на серьезность ситуации, на улицах народу не убавилось.

© REUTERS / Dylan Martinez Женщина в защитной маске в садовом центре в Севеноксе, Великобритания © REUTERS / Dylan Martinez Женщина в защитной маске в садовом центре в Севеноксе, Великобритания

По словам Бориса Джонсона, ограничения начнут снимать в июне, если ситуация позволит. Молли относится к этому с опаской: "Я во всем теперь вижу угрозу. Обычно я особо не заморачиваюсь, но ситуация с COVID-19 заставила меня по-новому взглянуть на жизнь".

Другая собеседница агентства в Лондоне, Эмма Снеддон, в замешательстве. Советы властей она считает противоречивыми: "Атмосфера напряженная и непонятная: тех, кто не может работать из дома, призывают идти в офис, но мы не имеем права встретиться с семьей и друзьями. Ощущение, что угроза никуда не ушла, однако нам нужно запускать экономику".