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2020-05-16T08:01
https://ria.ru/20200516/1571520860.html
Школьники Тюмени придумали 3D-образы героев – победителей коронавируса
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РИА Новости

Школьники Тюмени придумали 3D-образы героев – победителей коронавируса

08:00 16.05.2020 (обновлено: 08:01 16.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДети наблюдают за работой 3D-принтера
Дети наблюдают за работой 3D-принтера
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Могут ли супергерои победить коронавирусную инфекцию? Да, считают школьники – участники конкурса трехмерного моделирования "Герой 3D-печали", который завершился 6 мая в Тюмени.
Герои, созданные детьми, – это врачи и патрульные, которых можно увидеть каждый день. У моделей – участников конкурса есть лазерные термометры для измерения температуры больных и даже суперспособность: дар убеждать людей оставаться дома.
Организатором конкурса стал центр робототехники и автоматизированных систем управления (АСУ) Тюменской области. Тему "Супергерой – победитель вируса!" центр выбрал неслучайно, ведь борьба с коронавирусной инфекцией сегодня актуальна для всего мира.

Поддержать 3D-энтузиастов

В названии конкурса нет ни опечатки, ни пессимистичного подтекста. По словам Айдарбека Ережепова, руководителя центра робототехники и АСУ Тюменской области, "3D-печаль" – распространенное выражение в кругу любителей и профессионалов трехмерной графики, означающее, что новичкам в трехмерном моделировании бывает непросто вникнуть во все тонкости процесса.

Так говорят, когда что-то не получается, например происходит сбой в работе принтера или возникают сложности во время печати.  Постичь все тонкости 3D-моделирования и печати бывает очень сложно, но упорство и тот энтузиазм, с которым ты подходишь к обучению, способны справиться с любыми трудностями", – считает Ережепов.

По его словам, целью конкурса было поддержать ребят, вынужденных оставаться дома, предложив им проект, который захватил бы их и заинтересовал.
"Поскольку сейчас самая волнующая и главная тема – это борьба с коронавирусом, то и задание родилось само: мы решили предложить будущим участникам конкурса создать 3D-модель героя, который поможет победить вирус. Однако это был не просто конкурс, но и момент формирования профессионального сообщества 3D-энтузиастов. Мы изначально рассчитывали, что участие в конкурсе примут ребята, которые занимаются в нашем центре, но к нам присоединились и учащиеся из школ города, а также соседней Свердловской области", – делится Айдарбек Ережепов.
В конкурсе "Герой 3D-печали" приняли участие школьники в возрасте от 8 до 16 лет. Согласно условиям, им предстояло самостоятельно придумать и разработать в программе для 3D-моделирования оригинального супергероя – победителя коронавируса. Далее организаторы распечатали на 3D-принтере всех героев, а затем выложили их фотографии в группе Центра робототехники и АСУ "ВКонтакте". После публикации работ победителя выбирали онлайн-голосованием.
Призовое первое место в конкурсе разделили сразу два победителя: Александр Русаков 11 лет из города Тюмени, учащийся гимназии №16, и Владимир Мартьянов 13 лет, учащийся тюменской школы №22.
"Мой герой – это робот-врач, потому что я считаю, что с коронавирусом должны бороться не люди, а роботы. Специальное антибактериальное покрытие позволяет роботу оставаться безопасным для окружающих. У него три ноги, расположенные в форме треугольника – для устойчивости. Его руки разного размера: одна сверхтонкая для точных операций, другая – чтобы брать инструменты из встроенной в него аптечки", – рассказал Александр Русаков и добавил, что его герой оснащен глазами-усиками, которые вращаются на 360 градусов и позволяют мониторить пространство вокруг. Герой может производить уборку и стерилизацию помещений.
Второй ученик, занявший первое место, Владимир Мартьянов, в свои 13 лет уже успел победить во многих конкурсах, среди которых областной чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области. В 2018-м он придумал и создал из бытовых приборов 3D-принтер и лазерный гравер.

Мой герой одет в костюм с экзоскелетом, оснащенный ультрафиолетовыми излучателями. На спине героя находится баллон с кислородом, чтобы он дышал чистым воздухом, а также реактивные двигатели, на которых он может летать. Высокотемпературная струя из двигателей также может уничтожать вирус. Шлем моего героя оснащен системой распознавания лиц и лазерным термометром, чтобы он мог находить людей с температурой", – рассказал Владимир.

Супергерой 11-летнего Романа Попова из поселка Буланаш Свердловской области устойчив к высоким и низким температурам. Он всасывает в себя и уничтожает бактерии и может оказать первую помощь.
Еще один житель поселка Буланаш, 10-летний Захар Пятыгин, наделил своего героя способностью убеждать людей оставаться дома. Также он раздает медицинские маски всем, кто в них нуждается.
Герой 16-летней Марины Мельниковой из Тюмени работает из дома. Его инструментами являются ноутбук и телефон, а также собственный YouTube-канал. Он не только соблюдает все рекомендации врачей, но и наделен особой силой, способной убедить людей соблюдать необходимые меры безопасности, чтобы не заболеть самим и не заразить близких.
Самый младший участник конкурса – восьмилетний Владислав Алексенцев из города Артемовска – создал героя, патрулирующего улицы и напоминающего людям о правилах, которые все должны соблюдать, чтобы не заболеть: почаще мыть руки с мылом, применять антисептик и, конечно же, оставаться дома.

Энергии и фантазии на сотню участников

По словам Айдарбека Ережепова, организаторы конкурса остались очень довольны его результатами.

Несмотря на то что в этот раз в конкурсе участвовало не так много ребят, как обычно, из-за того, что ребятам приходится приспосабливаться к дистанционному обучению, энергии и фантазии тех, кто дошел со своими работами до финала, хватит на сотню участников", – считает он. 

По словам Ережепова, несмотря на то что практически все участники конкурса только делают первые шаги в 3D-моделировании, они не побоялись принять участие в конкурсе и справились с трудной задачей, показав, что в освоении этой сложной, на первый взгляд, науки нет ничего невозможного.
Призами для победителей и призеров стали сертификаты на печать на 3D-принтерах и работа на лазерном станке в проектной лаборатории центра робототехники и АСУ Тюменской области после завершения режима повышенной готовности.
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