Патриарх Кирилл провел заупокойное богослужение по патриарху Сергию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с Благодатным огнем на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил особую роль патриарха Сергия (Старгородского) в сохранении Русской церкви во время гонений в первой половине XX века и совершил о нем заупокойное богослужение в скиту святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Переделкино, следует из опубликованного в пятницу сообщения на сайте Русской православной церкви.

Сергий (Старгородский) с 1937 года – местоблюститель патриаршего престола, а с 1943 и до кончины в 1944 году – патриарх Московский и вся Руси.

"Патриарх Сергий сыграл совершенно особую, историческую роль в сохранении нашей Церкви в тяжелейшие 20-е, 30-е и 40-е годы XX столетия. Он столкнулся с вызовом, с которым не сталкивался ни один глава Русской православной церкви — он столкнулся лицом к лицу с властью, которая поставила своей целью уничтожение Русской церкви", - сказал патриарх Кирилл.

По его словам, у Сергия не было "ни власти, ни иных возможностей" вступить в конфликт с государством. Люди, которые со стороны наблюдали за деятельностью патриарха Сергия "в условиях полной личной безопасности", обвиняли его в предательстве и измене православию, однако, "жизнь показала, что это были ложные наветы", отметил патриарх.