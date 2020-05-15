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Религия и мировоззрение
2020-05-15T22:07
https://ria.ru/20200515/1571528234.html
Патриарх Кирилл провел заупокойное богослужение по патриарху Сергию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570254743_0:235:2806:1813_1036x0_80_0_0_5a254a9e6eda66acac3712089655667e.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл провел заупокойное богослужение по патриарху Сергию

22:07 15.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл с Благодатным огнем на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с Благодатным огнем на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил особую роль патриарха Сергия (Старгородского) в сохранении Русской церкви во время гонений в первой половине XX века и совершил о нем заупокойное богослужение в скиту святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Переделкино, следует из опубликованного в пятницу сообщения на сайте Русской православной церкви.
Сергий (Старгородский) с 1937 года – местоблюститель патриаршего престола, а с 1943 и до кончины в 1944 году – патриарх Московский и вся Руси.
"Патриарх Сергий сыграл совершенно особую, историческую роль в сохранении нашей Церкви в тяжелейшие 20-е, 30-е и 40-е годы XX столетия. Он столкнулся с вызовом, с которым не сталкивался ни один глава Русской православной церкви — он столкнулся лицом к лицу с властью, которая поставила своей целью уничтожение Русской церкви", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, у Сергия не было "ни власти, ни иных возможностей" вступить в конфликт с государством. Люди, которые со стороны наблюдали за деятельностью патриарха Сергия "в условиях полной личной безопасности", обвиняли его в предательстве и измене православию, однако, "жизнь показала, что это были ложные наветы", отметил патриарх.
"Ему (патриарху Сергию - ред.) нужно было оставаться в некоем диалоге с государством и максимально использовать самые малые возможности для того, чтобы остановить руку гонителей… Пройдя по этой тонкой грани, патриарх, с одной стороны, защитил Церковь, с другой, сохранил возможность для многих и многих людей, почти лишенных надежды на возрождение русского Православия, своими глазами увидеть в конце концов это возрождение", - подытожил патриарх Кирилл.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр НевскийПеределкиноПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
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