Ливанский политолог назвал сообщения об отставке Асада вбросом

"Стоит учитывать, что в регионе многие очень любят Россию, и на фоне этого переоценивают ее влияние. Они надеются на то, что у РФ реально очень большая роль, так как она исторически очень много помогала региону, и они, конечно, ее поддерживают. Но это не значит, что каждый раз, как кто-то здесь падает в яму, Россия должна прийти и вытащить его из нее. Вопрос гораздо шире. Я не уверен, что внутренние междоусобицы должны касаться России", - отметил Хасбани.