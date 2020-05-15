Ливанский политолог назвал сообщения об отставке Асада вбросом

БЕЙРУТ, 15 мая - РИА Новости. Вероятный конфликт в высших эшелонах сирийской власти, о котором пишут СМИ, может быть связан с экономическим кризисом и не влияет на отношение России к президенту Сирии Башару Асаду, заявил РИА Новости ливанский политолог Или Хасбани.
Ранее в ряде СМИ со ссылкой на оппозицию появились утверждения, что Асад вскоре может уйти в отставку. Утверждается, что этот вопрос сейчас обсуждают Россия, Турция и Иран. Официально эту информацию никто не подтверждал. В свою очередь, координатор группы дружбы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин назвал слухами подобные утверждения, так как Асад пользуется поддержкой большинства сирийцев.
"Вопрос информационных вбросов о вмешательстве России во внутренние дела Сирии и внутрисирийское политическое разногласие - полагаю, это вопросы не взаимосвязанные. Связь России с Сирией гораздо выше внутренних проблем. То, как мы видим это из Ливана, - это внутренние проблемы в Сирии. Когда есть достаток, все берут свою долю и довольны. Когда экономика в упадке, все пытаются искать даже малые источники дохода и вступают в конфликт с остальными, чтоб хоть как-то себя обеспечить. Я не вижу никакой выгоды от втягивания России со стороны СМИ в этот процесс", - сказал Хасбани.
По мнению политолога, подобные конфликты на фоне экономического кризиса ожидаемы и не секрет, кто является активным игроком на политической и экономической арене. В том числе высока роль Турции, Ирана и стран Персидского залива, добавил он.
"Стоит учитывать, что в регионе многие очень любят Россию, и на фоне этого переоценивают ее влияние. Они надеются на то, что у РФ реально очень большая роль, так как она исторически очень много помогала региону, и они, конечно, ее поддерживают. Но это не значит, что каждый раз, как кто-то здесь падает в яму, Россия должна прийти и вытащить его из нее. Вопрос гораздо шире. Я не уверен, что внутренние междоусобицы должны касаться России", - отметил Хасбани.
Комментируя сообщения СМИ о намерении России "поменять Асада", ливанский политолог выразил сомнение в их обоснованности. "Я сомневаюсь в реальной мотивации. Понятно, что пишут, но непонятна причина. Россия долгое время поддерживала эту власть, зачем ей отказываться от нее?" - сказал он.
Хасбани также считает, что события в Дамаске имеют локальный характер, не вызывают интереса у крупных региональных и международных игроков и не приведут к военному конфликту.
"Сейчас ограниченные конфликты экономического характера, которые не могут привести к военному противостоянию", - пояснил он.