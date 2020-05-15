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Религия и мировоззрение
2020-05-15T21:19
https://ria.ru/20200515/1571525219.html
РПЦ: патриархия еще не одобряла "футуристический" проект храма в Москве
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РИА Новости

РПЦ: патриархия еще не одобряла "футуристический" проект храма в Москве

21:19 15.05.2020
799
© МоскомархитектураПроект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице в Москве
Проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице в Москве
© Москомархитектура
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Московская патриархия пока еще не одобряла проект "футуристического" храма Игнатия Богоносца на Верейской улице Москвы и надеется на всестороннее обсуждение перед началом каких-либо действий, заявил в пятницу РИА Новости глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
Ранее один из авторов проекта Валерий Лизунов сообщил РИА Новости, что идея уже получила поддержку столичных властей и Русской православной церкви, и строительство храма может начаться уже осенью.
"Проект был утвержден как-то в обход нашей комиссии, поэтому мне трудно об этом говорить. Он вызвал большое недоумение даже у патриарха, лично патриарх это не утверждал. По своей архитектуре это, может быть, и необычный храм, но мне кажется, что он должен был бы пройти еще раз коллегиальное обсуждение, чтобы уже окончательно определиться, насколько в Москве был бы полезен интересен и нужен такой храм", - сказал агентству Калинин.
Глава экспертного совета РПЦ подчеркнул, что Церковь "не против поиска каких-то новых форм" в храмовом зодчестве, и "это, безусловно, творческий процесс", однако все же "нужно смотреть, взвешивать и новаторство с одной стороны, а с другой стороны - привлекательность для верующих, насколько он будет выполнять свои функции".
Храм в честь Священномученика Игнатия Богоносца. Москва. ARCHPOINT, Архитекторы А.Р.Е.А.Л., номинация Unbuilt Work
Вчера, 21:12Религия и мировоззрение
"Футуристический" храм Богоносца в Москве могут начать строить осенью
В пример собеседник агентства привел строительство Главного храма Вооруженных сил РФ в Подмосковье, где были допущены "определенные новаторские решения".
"Мы это взвешивали с той востребованностью, которая может быть именно у военнослужащих, и приняли эти решения, соответственно, тоже исходя из той паствы, которая будет там молиться. Здесь же другая специфика. Но я думаю, что еще раз, прежде чем строить, было бы правильно пообщаться с коллегами, авторами, мы всех очень уважаем, все люди очень ответственные, знаменитые, естественно, с опытом работы, поэтому с доброжелательством и открытостью всегда работаем с творческими коллективами", - заключил представитель РПЦ.
Одна из важных особенностей предполагаемого храма в том, что алтарь отделен от основного пространства храма низкой преградой с одноуровневым иконостасом, который не скрывает пространство священнослужения, что нетипично для православных церквей. Кроме того, к алтарю примыкает стеклянная восточная стена. По замыслу проектировщиков, прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
Популярные комментарии
Лучше бы строили спортзалы и школы.
15 мая, 21:39
Адам Ваксель
600004
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