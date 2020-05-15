РПЦ: патриархия еще не одобряла "футуристический" проект храма в Москве

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Московская патриархия пока еще не одобряла проект "футуристического" храма Игнатия Богоносца на Верейской улице Москвы и надеется на всестороннее обсуждение перед началом каких-либо действий, заявил в пятницу РИА Новости глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Ранее один из авторов проекта Валерий Лизунов сообщил РИА Новости, что идея уже получила поддержку столичных властей и Русской православной церкви, и строительство храма может начаться уже осенью.

"Проект был утвержден как-то в обход нашей комиссии, поэтому мне трудно об этом говорить. Он вызвал большое недоумение даже у патриарха, лично патриарх это не утверждал. По своей архитектуре это, может быть, и необычный храм, но мне кажется, что он должен был бы пройти еще раз коллегиальное обсуждение, чтобы уже окончательно определиться, насколько в Москве был бы полезен интересен и нужен такой храм", - сказал агентству Калинин.

Глава экспертного совета РПЦ подчеркнул, что Церковь "не против поиска каких-то новых форм" в храмовом зодчестве, и "это, безусловно, творческий процесс", однако все же "нужно смотреть, взвешивать и новаторство с одной стороны, а с другой стороны - привлекательность для верующих, насколько он будет выполнять свои функции".

В пример собеседник агентства привел строительство Главного храма Вооруженных сил РФ в Подмосковье, где были допущены "определенные новаторские решения".

"Мы это взвешивали с той востребованностью, которая может быть именно у военнослужащих, и приняли эти решения, соответственно, тоже исходя из той паствы, которая будет там молиться. Здесь же другая специфика. Но я думаю, что еще раз, прежде чем строить, было бы правильно пообщаться с коллегами, авторами, мы всех очень уважаем, все люди очень ответственные, знаменитые, естественно, с опытом работы, поэтому с доброжелательством и открытостью всегда работаем с творческими коллективами", - заключил представитель РПЦ.