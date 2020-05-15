Омский губернатор поблагодарил Путина за новый госпиталь Минобороны

"Для Омской области, если говорить военным языком, это – стратегический резерв, который может понадобиться в любой момент. Я хотел бы выразить признательность лично вам, министру обороны России Сергею Шойгу и всему ведомству за оперативность и качество строительства данного военного центра", - обратился губернатор Омской области Александр Бурков к президенту РФ Владимиру Путину с площадки многофункционального медицинского центра в Омске.