Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области
Омская область
2020-05-15T20:32
https://ria.ru/20200515/1571524927.html
Омский губернатор поблагодарил Путина за новый госпиталь Минобороны
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570664120_0:26:650:393_1036x0_80_0_0_03f761b11d1ddd1a81f24deb7a07f31e.jpg
РИА Новости

Омский губернатор поблагодарил Путина за новый госпиталь Минобороны

20:32 15.05.2020
134
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков . Архивное фото
ОМСК, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков с площадки нового военного госпиталя поблагодарил президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу за строительство многофункционального центра по борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении строительства 16 медицинских центров для больных коронавирусом на 1,6 тысячи коек. По словам Шойгу, 30 апреля завершилось строительство восьми центров, 15 мая ввели еще столько же: в Калининграде, Пушкине, Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.
Тимур Иванов
Вчера, 14:19Распространение нового коронавируса
Построенные Минобороны медцентры будут использоваться и после пандемии
Военный госпиталь на 100 коек общей площадью 5286 квадратных метров был построен в центре Омска всего за 57 суток, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Несмотря на короткий срок, строительство нового многофункционального медицинского центра выполнено под ключ. В военном госпитале 10 реанимационных палат, его подразделения функционально и территориально разделены для безопасного лечения COVID-19.
"Для Омской области, если говорить военным языком, это – стратегический резерв, который может понадобиться в любой момент. Я хотел бы выразить признательность лично вам, министру обороны России Сергею Шойгу и всему ведомству за оперативность и качество строительства данного военного центра", - обратился губернатор Омской области Александр Бурков к президенту РФ Владимиру Путину с площадки многофункционального медицинского центра в Омске.
По словам губернатора, госпиталь оснащен самым современным оборудованием и уже укомплектован кадрами. В штате учреждения - 27 врачей, 57 медицинских сестёр и 45 санитаров. Все врачи прошли подготовку по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, обеспечены средствами индивидуальной защиты и приступили к исполнению своих обязанностей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
13 мая, 14:32
Омская область отказалась от контракта на поставку аппаратов "Авента-М"
110000
Обсудить 0
Омская областьВладимир ПутинАлександр БурковСергей ШойгуОмск
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп не исключил, что вакцина от коронавируса будет бесплатной
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Трамп объявил о разработке "супер-пупер" ракеты
Алексей Пушков
Пушков оценил желание Трампа достичь стратегической стабильности
Мужчина с дочерью возвращаются домой после окончания занятий в школе на юге Чикаго, США
В США зафиксировали более 200 случаев воспалительного синдрома у детей
Машина скорой помощи
В Пермском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенская компания начала выпуск туннелей для дезинфекции
Алексей Пушков
Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу "ядерной зимы"
Дмитрий Рогозин
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о "супер-пупер" ракете
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил запустить новую программу авиализинга с госгарантиями
Медик у машины скорой помощи
В Омской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс во время брифинга о коронавирусе в Белом доме
Трамп признался, что скучает по удалившемуся от него из-за COVID-19 Пенсу
Штаб-квартира Агентства национальной безопасности США
Разведсообщество США ищет способы работы "на удаленке"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Омская область отказалась от контракта на поставку аппаратов "Авента-М"
Президент РФ Владимир Путин
Россия превосходит многие страны по боевой авиации, заявил Путин
Строительство инфекционного центра Минобороны РФ
Минобороны вводит в эксплуатацию оставшиеся восемь медцентров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Индии более 20 человек погибли в ДТП
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
Лента новостейМолния