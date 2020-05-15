Омский губернатор поблагодарил Путина за новый госпиталь Минобороны

ОМСК, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков с площадки нового военного госпиталя поблагодарил президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу за строительство многофункционального центра по борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении строительства 16 медицинских центров для больных коронавирусом на 1,6 тысячи коек. По словам Шойгу, 30 апреля завершилось строительство восьми центров, 15 мая ввели еще столько же: в Калининграде, Пушкине, Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.
Военный госпиталь на 100 коек общей площадью 5286 квадратных метров был построен в центре Омска всего за 57 суток, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Несмотря на короткий срок, строительство нового многофункционального медицинского центра выполнено под ключ. В военном госпитале 10 реанимационных палат, его подразделения функционально и территориально разделены для безопасного лечения COVID-19.
"Для Омской области, если говорить военным языком, это – стратегический резерв, который может понадобиться в любой момент. Я хотел бы выразить признательность лично вам, министру обороны России Сергею Шойгу и всему ведомству за оперативность и качество строительства данного военного центра", - обратился губернатор Омской области Александр Бурков к президенту РФ Владимиру Путину с площадки многофункционального медицинского центра в Омске.
По словам губернатора, госпиталь оснащен самым современным оборудованием и уже укомплектован кадрами. В штате учреждения - 27 врачей, 57 медицинских сестёр и 45 санитаров. Все врачи прошли подготовку по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, обеспечены средствами индивидуальной защиты и приступили к исполнению своих обязанностей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.