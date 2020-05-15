Лихтенштейн сообщил о первой жертве коронавируса

"Княжество до настоящего времени зарегистрировало в общей сложности 82 лабораторно подтвержденных случая среди проживающих в Лихтенштейне. В течение последнего дня не было зарегистрировано никаких дополнительных случаев. До настоящего времени произошла одна смерть в связи с лабораторно подтвержденным заболеванием COVID-19", - говорится в сообщении.

До этого о случаях смерти от COVID-19 в стране не сообщалось. За последние три недели в Лихтенштейне, где живут около 38,5 тысяч человек, не зафиксировано новых заражений.