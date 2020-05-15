Лихтенштейн сообщил о первой жертве коронавируса

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство Лихтенштейна сообщило о первой жертве коронавирусной инфекции.
"Княжество до настоящего времени зарегистрировало в общей сложности 82 лабораторно подтвержденных случая среди проживающих в Лихтенштейне. В течение последнего дня не было зарегистрировано никаких дополнительных случаев. До настоящего времени произошла одна смерть в связи с лабораторно подтвержденным заболеванием COVID-19", - говорится в сообщении.
До этого о случаях смерти от COVID-19 в стране не сообщалось. За последние три недели в Лихтенштейне, где живут около 38,5 тысяч человек, не зафиксировано новых заражений.
Правительство Лихтенштейна заявило о постепенном ослаблении ограничений по коронавирусу с 27 апреля. Смогли возобновить работу врачебные практики, парикмахерские, косметические салоны, массажные кабинеты, садовые хозяйства, строительные и цветочные магазины. С 15 мая планируется снять еще ряд ограничений: будут разрешены богослужения, возобновят работу рестораны и бары, музеи и библиотеки. При этом власти просят соблюдать повышенные меры предосторожности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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