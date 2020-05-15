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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T20:19
https://ria.ru/20200515/1571524651.html
Лихтенштейн сообщил о первой жертве коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972435_0:217:2870:1831_1036x0_80_0_0_b56ae6a27e606b4c3b99e06e130e7bcb.jpg
РИА Новости

Лихтенштейн сообщил о первой жертве коронавируса

20:18 15.05.2020 (обновлено: 20:19 15.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство Лихтенштейна сообщило о первой жертве коронавирусной инфекции.
"Княжество до настоящего времени зарегистрировало в общей сложности 82 лабораторно подтвержденных случая среди проживающих в Лихтенштейне. В течение последнего дня не было зарегистрировано никаких дополнительных случаев. До настоящего времени произошла одна смерть в связи с лабораторно подтвержденным заболеванием COVID-19", - говорится в сообщении.
До этого о случаях смерти от COVID-19 в стране не сообщалось. За последние три недели в Лихтенштейне, где живут около 38,5 тысяч человек, не зафиксировано новых заражений.
Правительство Лихтенштейна заявило о постепенном ослаблении ограничений по коронавирусу с 27 апреля. Смогли возобновить работу врачебные практики, парикмахерские, косметические салоны, массажные кабинеты, садовые хозяйства, строительные и цветочные магазины. С 15 мая планируется снять еще ряд ограничений: будут разрешены богослужения, возобновят работу рестораны и бары, музеи и библиотеки. При этом власти просят соблюдать повышенные меры предосторожности.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЛихтенштейнВ мире
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