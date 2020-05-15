В Чувашии усилят контроль за масочным режимом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима усилят в Чувашии, сообщает пресс-служба главы республики.
По данным регионального минздрава, на территории зарегистрировано 1522 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 83 – за последние сутки. Выздоровели 457 человек, восемь пациентов скончались.
"С 12 мая и до особого распоряжения жители Чувашии обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы) при нахождении в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских. За соблюдением эпидемиологических правил контроль будет усилен. Управление Роспотребнадзора по Чувашии, в свою очередь, усилит контроль, в том числе за соблюдением гражданами масочного режима и режима изоляции", - отмечается в сообщении.
Врио главы Чувашии Олег Николаев заявил, что "коронавирус вошел в нашу жизнь и никуда не денется, даже когда будут сняты все ограничительные меры". "В этих условиях только своевременное выявление и изоляция заболевших, строгое соблюдение мер предосторожности будут действенны и не позволят распространиться вирусу", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.