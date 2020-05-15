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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T20:14
https://ria.ru/20200515/1571524500.html
В Чувашии усилят контроль за масочным режимом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516587_0:317:3076:2047_1036x0_80_0_0_8ca326bf34b5ada7c3cdb1442828bf2c.jpg
РИА Новости

В Чувашии усилят контроль за масочным режимом

20:13 15.05.2020 (обновлено: 20:14 15.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкПроизводство медицинских масок и респираторов в технополисе "Москва"
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима усилят в Чувашии, сообщает пресс-служба главы республики.
По данным регионального минздрава, на территории зарегистрировано 1522 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 83 – за последние сутки. Выздоровели 457 человек, восемь пациентов скончались.
"С 12 мая и до особого распоряжения жители Чувашии обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы) при нахождении в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских. За соблюдением эпидемиологических правил контроль будет усилен. Управление Роспотребнадзора по Чувашии, в свою очередь, усилит контроль, в том числе за соблюдением гражданами масочного режима и режима изоляции", - отмечается в сообщении.
Врио главы Чувашии Олег Николаев заявил, что "коронавирус вошел в нашу жизнь и никуда не денется, даже когда будут сняты все ограничительные меры". "В этих условиях только своевременное выявление и изоляция заболевших, строгое соблюдение мер предосторожности будут действенны и не позволят распространиться вирусу", - сказал он.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
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