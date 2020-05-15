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Тамбовская область
2020-05-15T20:13
https://ria.ru/20200515/1571524427.html
На Тамбовщине во время пандемии получают соцобслуживание 15 тысяч человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_0:458:4400:2933_1036x0_80_0_0_90c6e448f14f472f850a5cc7d50fdd7e.jpg
РИА Новости

На Тамбовщине во время пандемии получают соцобслуживание 15 тысяч человек

20:13 15.05.2020
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© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов
© Fotolia / Sergey Lavrentev
ТАМБОВ, 15 мая – РИА Новости. В Тамбовской области на социальном обслуживании в условиях пандемии находятся 15 тысяч человек, из них почти 2400 человек находятся в домах-интернатах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, безопасности граждан, проживающих в домах-интернатах, в регионе уделяется особое внимание.
"В настоящее время четыре дома-интерната, 3 психоневрологических интерната и два детских учреждения социального обслуживания переведены на работу в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены обслуживающего персонала с периодичностью один раз в 14 дней. При этом работникам предоставляется бесплатное питание и предусмотрена заработная плата в повышенном размере", - приводит пресс-служба слова начальника управления социальной защиты и семейной политики области Анны Ореховой.
По ее словам, на реализацию мероприятий  по переводу стационарных учреждений в закрытый режим из бюджета Тамбовской области выделено 33,9 миллиона рублей.
В пресс-службе добавили, что в соцучреждениях региона продолжается тестирование на новую коронавирусную инфекцию граждан с признаками ОРВИ и ОРЗ, а также  контактировавших с больными COVID-19. Обследование прошли 1057 человек, из них 669 человек – сотрудники стационарных учреждений и 388 человек – проживающие в них. Организован ежедневный мониторинг результатов тестов.
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