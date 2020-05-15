На Тамбовщине во время пандемии получают соцобслуживание 15 тысяч человек

ТАМБОВ, 15 мая – РИА Новости. В Тамбовской области на социальном обслуживании в условиях пандемии находятся 15 тысяч человек, из них почти 2400 человек находятся в домах-интернатах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, безопасности граждан, проживающих в домах-интернатах, в регионе уделяется особое внимание.
"В настоящее время четыре дома-интерната, 3 психоневрологических интерната и два детских учреждения социального обслуживания переведены на работу в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены обслуживающего персонала с периодичностью один раз в 14 дней. При этом работникам предоставляется бесплатное питание и предусмотрена заработная плата в повышенном размере", - приводит пресс-служба слова начальника управления социальной защиты и семейной политики области Анны Ореховой.
По ее словам, на реализацию мероприятий по переводу стационарных учреждений в закрытый режим из бюджета Тамбовской области выделено 33,9 миллиона рублей.
В пресс-службе добавили, что в соцучреждениях региона продолжается тестирование на новую коронавирусную инфекцию граждан с признаками ОРВИ и ОРЗ, а также контактировавших с больными COVID-19. Обследование прошли 1057 человек, из них 669 человек – сотрудники стационарных учреждений и 388 человек – проживающие в них. Организован ежедневный мониторинг результатов тестов.