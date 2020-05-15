На Тамбовщине во время пандемии получают соцобслуживание 15 тысяч человек

"В настоящее время четыре дома-интерната, 3 психоневрологических интерната и два детских учреждения социального обслуживания переведены на работу в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены обслуживающего персонала с периодичностью один раз в 14 дней. При этом работникам предоставляется бесплатное питание и предусмотрена заработная плата в повышенном размере", - приводит пресс-служба слова начальника управления социальной защиты и семейной политики области Анны Ореховой.