В Пермском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам

ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Более 1100 сотрудников больниц Более 1100 сотрудников больниц Пермского края получили допвыплаты за работу с зараженными коронавирусной инфекцией , сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

Ранее региональные власти проинформировали, что основные "коронавирусные" надбавки за апрель получит 1231 медработник в Пермском крае, на эти цели властями предусмотрено 136,8 миллиона рублей, средства будут перечислены до конца дня. Региональные и федеральные надбавки получат более двух тысяч медиков Пермского края, борющихся с коронавирусом, предварительная общая сумма доплат — 1,86 миллиарда рублей.

"Денежные средства на выплаты медработникам перечислены всем медучреждениям региона в полном объеме, процесс предоставления отчетов еще не закончен. Известно, что на данный момент средства направлены на счета 1138 медицинских работников", - пояснили агентству в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, в Пермском крае зарегистрирован 921 человек с COVID-19, лечение в больнице проходят 262 пациента, выздоровели 489 человек, 24 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,5 тысячи жителей.