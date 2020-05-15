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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:58
https://ria.ru/20200515/1571524100.html
В Пермском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Пермском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам

19:58 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Более 1100 сотрудников больниц Пермского края получили допвыплаты за работу с зараженными коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее региональные власти проинформировали, что основные "коронавирусные" надбавки за апрель получит 1231 медработник в Пермском крае, на эти цели властями предусмотрено 136,8 миллиона рублей, средства будут перечислены до конца дня. Региональные и федеральные надбавки получат более двух тысяч медиков Пермского края, борющихся с коронавирусом, предварительная общая сумма доплат — 1,86 миллиарда рублей.
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"Денежные средства на выплаты медработникам перечислены всем медучреждениям региона в полном объеме, процесс предоставления отчетов еще не закончен. Известно, что на данный момент средства направлены на счета 1138 медицинских работников", - пояснили агентству в ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
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По последним данным, в Пермском крае зарегистрирован 921 человек с COVID-19, лечение в больнице проходят 262 пациента, выздоровели 489 человек, 24 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,5 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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