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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:21
https://ria.ru/20200515/1571522508.html
Ирландия начнет первую фазу снятия ограничений из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/153347/28/1533472824_0:48:2736:1586_1036x0_80_0_0_0f9c91cbcee092ef2fc67e16ed19a7a6.jpg
РИА Новости

Ирландия начнет первую фазу снятия ограничений из-за коронавируса

19:21 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Ирландии Лео Варадкар
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ирландия в понедельник приступит к первой фазе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр страны Лео Варадкар.
"Я могу подтвердить, что безопасно приступить в понедельник к Фазе 1 нашего плана по смягчению ограничений из-за COVID-19", - написал Варадкар в Twitter.
С понедельника жителям Ирландии рекомендовано выходить из дома, только если они идут на работу (в случае, если невозможна дистанционная работа), за покупками необходимых товаров, для занятий спортом не дальше пяти километров от дома, по медицинским причинам или для встречи с друзьями и семьей в группах менее четырех человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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