Ирландия начнет первую фазу снятия ограничений из-за коронавируса

С понедельника жителям Ирландии рекомендовано выходить из дома, только если они идут на работу (в случае, если невозможна дистанционная работа), за покупками необходимых товаров, для занятий спортом не дальше пяти километров от дома, по медицинским причинам или для встречи с друзьями и семьей в группах менее четырех человек.