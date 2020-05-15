В Пермской больнице часть отделения закрыли на карантин

ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Часть хирургического отделения пермской клинической больницы №4 закрыли на карантин после того, как у одного из медработников обнаружили Часть хирургического отделения пермской клинической больницы №4 закрыли на карантин после того, как у одного из медработников обнаружили коронавирус , сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".

"Часть хирургического отделения городской клинической больницы №4 с 13 мая закрыта на приём и выписку пациентов. У одного сотрудника медучреждения был выявлен коронавирус. Проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия", — говорится в сообщении.

Также указано, что все контактировавшие с заболевшим медиком люди находятся под наблюдением врачей. У них взяты пробы на коронавирус.

За время эпидемии в регионе зарегистрирован 921 человек с COVID-19, лечение в больнице проходят 262 пациента, выздоровели 489 человек, 24 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,5 тысячи жителей.