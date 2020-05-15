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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T19:00
https://ria.ru/20200515/1571521409.html
В Пермской больнице часть отделения закрыли на карантин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Пермской больнице часть отделения закрыли на карантин

19:00 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Часть хирургического отделения пермской клинической больницы №4 закрыли на карантин после того, как у одного из медработников обнаружили коронавирус, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"Часть хирургического отделения городской клинической больницы №4 с 13 мая закрыта на приём и выписку пациентов. У одного сотрудника медучреждения был выявлен коронавирус. Проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия", — говорится в сообщении.
Также указано, что все контактировавшие с заболевшим медиком люди находятся под наблюдением врачей. У них взяты пробы на коронавирус.
За время эпидемии в регионе зарегистрирован 921 человек с COVID-19, лечение в больнице проходят 262 пациента, выздоровели 489 человек, 24 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,5 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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