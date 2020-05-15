Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Исследователи из Исследователи из Великобритании Дании проанализировали спутниковые геофизические данные за двадцать лет и обнаружили, что смещение северного магнитного полюса Земли определяется "конкуренцией" двух магнитных аномалий, одна из которых располагается под северной Канадой, а другая — под сибирским шельфом. Результаты опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Не секрет, что положение магнитных полюсов Земли не совпадает с географическими полюсами. Кроме того, магнитные полюса обладают особенностью перемещаться.

Магнитный полюс Северного полушария был обнаружен в 1831 году английским полярным исследователем Джеймсом Россом в Канадском архипелаге. С тех пор его местоположение сильно изменилось, и сейчас он находится в центральной части Северного Ледовитого океана, дрейфуя в сторону российского арктического побережья.

Исследователи из Университета Лидса в Великобритании и Технического университета Дании проанализировали данные спутниковых наблюдений за магнитосферой Земли миссии Swarm Европейского космического агентства за последние 20 лет и обнаружили, что положение северного магнитного полюса в каждый конкретный момент времени определяется соотношением глубинных отрицательных аномалий магнитного поля — своеобразных магнитных потоков, формирующихся у ядра Земли. Один из таких потоков в Северном полушарии отходит в сторону Канады , а другой — в сторону Сибири.

"Важность этих двух участков в определении структуры поля вблизи северного магнитного полюса известна уже несколько веков, — приводятся в пресс-релизе слова Филипа Ливермора (Philip Livermore) из Университета Лидса. — Исторически сложилось так, что канадский участок был сильнее, и именно поэтому полюс находился над Канадой, но в последние несколько десятилетий канадский участок ослаб, а сибирский — укрепился, и это объясняет, почему полюс смещается от своего исторического положения".

В период с 1970 по 1999 год изменения во взаимодействии между мантией и ядром планеты привели к расширению площади пятна магнитного потока под Канадой, уменьшив напряженность магнитного поля в его пределах. Это и стало причиной ускоренного дрейфа магнитного полюса.

С 1990-х годов его скорость увеличилась в четыре раза и сейчас составляет 50-60 километров в год. В конце 2017 года полюс прошел на расстояние 390 километров от географического Северного полюса, продолжая движение в сторону Восточно-Сибирского моря. При сохранении такой скорости через 50 лет он достигнет архипелага Северная Земля.

Быстрое смещение магнитного полюса является проблемой для навигационных систем самого различного уровня — от систем управления движением кораблей в океанах до карт Google в бытовых смартфонах. Все они основаны на точной привязке к географическим координатам магнитного полюса, на который указывает стрелка любого компаса.