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РИА Наука
2020-05-15T17:39
https://ria.ru/20200515/1571516361.html
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
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РИА Новости

Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию

17:39 15.05.2020
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© World Data Center for Geomagnetism, KyotoСеверные геомагнитные и магнитные полюса
Северные геомагнитные и магнитные полюса
© World Data Center for Geomagnetism, Kyoto
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Исследователи из Великобритании и Дании проанализировали спутниковые геофизические данные за двадцать лет и обнаружили, что смещение северного магнитного полюса Земли определяется "конкуренцией" двух магнитных аномалий, одна из которых располагается под северной Канадой, а другая — под сибирским шельфом. Результаты опубликованы в журнале Nature Geoscience.
Не секрет, что положение магнитных полюсов Земли не совпадает с географическими полюсами. Кроме того, магнитные полюса обладают особенностью перемещаться.
Магнитный полюс Северного полушария был обнаружен в 1831 году английским полярным исследователем Джеймсом Россом в Канадском архипелаге. С тех пор его местоположение сильно изменилось, и сейчас он находится в центральной части Северного Ледовитого океана, дрейфуя в сторону российского арктического побережья.
Исследователи из Университета Лидса в Великобритании и Технического университета Дании проанализировали данные спутниковых наблюдений за магнитосферой Земли миссии Swarm Европейского космического агентства за последние 20 лет и обнаружили, что положение северного магнитного полюса в каждый конкретный момент времени определяется соотношением глубинных отрицательных аномалий магнитного поля — своеобразных магнитных потоков, формирующихся у ядра Земли. Один из таких потоков в Северном полушарии отходит в сторону Канады, а другой — в сторону Сибири.
Адмирал Владимирский
3 декабря 2019, 01:03РИА Наука
Российские ученые уточнят положение Южного магнитного полюса
"Важность этих двух участков в определении структуры поля вблизи северного магнитного полюса известна уже несколько веков, — приводятся в пресс-релизе слова Филипа Ливермора (Philip Livermore) из Университета Лидса. — Исторически сложилось так, что канадский участок был сильнее, и именно поэтому полюс находился над Канадой, но в последние несколько десятилетий канадский участок ослаб, а сибирский — укрепился, и это объясняет, почему полюс смещается от своего исторического положения".
В период с 1970 по 1999 год изменения во взаимодействии между мантией и ядром планеты привели к расширению площади пятна магнитного потока под Канадой, уменьшив напряженность магнитного поля в его пределах. Это и стало причиной ускоренного дрейфа магнитного полюса.
С 1990-х годов его скорость увеличилась в четыре раза и сейчас составляет 50-60 километров в год. В конце 2017 года полюс прошел на расстояние 390 километров от географического Северного полюса, продолжая движение в сторону Восточно-Сибирского моря. При сохранении такой скорости через 50 лет он достигнет архипелага Северная Земля.
Быстрое смещение магнитного полюса является проблемой для навигационных систем самого различного уровня — от систем управления движением кораблей в океанах до карт Google в бытовых смартфонах. Все они основаны на точной привязке к географическим координатам магнитного полюса, на который указывает стрелка любого компаса.
Положение магнитных полюсов Земли с учетом их дрейфа вычисляется в рамках глобальных моделей магнитного поля, создаваемых различными международными геофизическими организациями. Отвечает за обновления Мировой магнитной модели Национальный центр геофизических данных США. Последнее такое обновление произошло в прошлом году.
Траектория движения магнитного полюса Земли
16 мая 2019, 14:11РИА Наука
Ученые объяснили, почему северный магнитный полюс "переезжает" в Россию
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РИА НаукагеологияфизикаЗемля - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоВеликобританияДания
Популярные комментарии
Ну всё, скоро санкции обьявят за кражу полюса...
15 мая, 17:57
Андрей Романов
34540002
У Канады полюс спёрли! Ясно, Путин виноват. На Аляску зубы точит и готовит Авангард. На Сармате он помчится, и нельзя остановить! А потом пролив случится, будет проще газ возить.
15 мая, 18:14
Von Stirliz
38221004
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