В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 552

ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Число пациентов, выздоровевших после Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции Воронежской области , составило 552 из 1074 заразившихся, сообщает правительство региона.

На утро пятницы в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 1074 человек. Умерли 15 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 475 человек.

"Воронежская область, 16.45, пятница, 15 мая. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 1074. Умерли: 15. Выздоровели: 552", - говорится в сообщении.

Таким образом, за сутки в регионе выздоровели 77 пациентов, которые были выписаны из больниц или сняты с наблюдения на дому.

На данный момент в больницах области находятся 816 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус, под наблюдением на дому - 2305.