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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T17:14
https://ria.ru/20200515/1571514445.html
В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 552
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1036x0_80_0_0_cda03d00e7aac44220128cfcd96564f8.jpg
РИА Новости

В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 552

17:14 15.05.2020
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВоронеж
Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции в Воронежской области, составило 552 из 1074 заразившихся, сообщает правительство региона.
На утро пятницы в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 1074 человек. Умерли 15 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 475 человек.
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"Воронежская область, 16.45, пятница, 15 мая. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 1074. Умерли: 15. Выздоровели: 552", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки в регионе выздоровели 77 пациентов, которые были выписаны из больниц или сняты с наблюдения на дому.
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На данный момент в больницах области находятся 816 человек с подтвержденным  диагнозом и подозрением на коронавирус, под наблюдением на дому - 2305.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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