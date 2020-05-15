На Камчатке оценили возможности системы здравоохранения региона

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Возможности системы здравоохранения Возможности системы здравоохранения Камчатского края полностью мобилизованы, несмотря на это, в регионе свободно только 34% коечного фонда для зараженных коронавирусом , рассказал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов на совещании об открытии в субъектах РФ медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции сейчас мы работаем на пределе возможностей. Ситуация достаточно напряженная, у нас на сегодняшний день 443 официально подтвержденных диагноза. Возможности системы здравоохранения мобилизованы полностью. У нас количество развернутых коек превышает рекомендации Минздрава в 1,6 раза. В то же время сохраняется быстрая тенденция быстрого заполнения коек. К сожалению, у нас всего лишь 34% коек свободно на сегодняшний день", — сказал врио губернатора.

Как отметил Солодов, у большинства заболевание проходит в легкой форме.

"Это обеспечивается благодаря большому количеству тестирования. Нам удалось увеличить объем тестирования за последний месяц более чем в 20 раз", - сказал Солодов.

Врио главы отметил подготовку к рыбной путине, которая, по его словам, имеет значение не только для экономики Камчатского края, но и для продовольственной безопасности страны.

"Мы уже ввели жесткие ограничения по контролю соблюдения самоизоляции всех прибывающих на территорию края, обеспечивается 100% тестирование перед отправкой на заводы и на рыболовные суда", — сказал врио главы региона.