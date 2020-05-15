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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:43
https://ria.ru/20200515/1571512562.html
На Камчатке оценили возможности системы здравоохранения региона
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571372085_0:0:801:450_1036x0_80_0_0_6e98f2a4e6b6f76c5da1eda97d5ff164.jpg
РИА Новости

На Камчатке оценили возможности системы здравоохранения региона

16:43 15.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяВременно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов
Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Возможности системы здравоохранения Камчатского края полностью мобилизованы, несмотря на это, в регионе свободно только 34% коечного фонда для зараженных коронавирусом, рассказал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов на совещании об открытии в субъектах РФ медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19.
"В условиях распространения коронавирусной инфекции сейчас мы работаем на пределе возможностей. Ситуация достаточно напряженная, у нас на сегодняшний день 443 официально подтвержденных диагноза. Возможности системы здравоохранения мобилизованы полностью. У нас количество развернутых коек превышает рекомендации Минздрава в 1,6 раза. В то же время сохраняется быстрая тенденция быстрого заполнения коек. К сожалению, у нас всего лишь 34% коек свободно на сегодняшний день", — сказал врио губернатора.
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Как отметил Солодов, у большинства заболевание проходит в легкой форме.
"Это обеспечивается благодаря большому количеству тестирования. Нам удалось увеличить объем тестирования за последний месяц более чем в 20 раз", - сказал Солодов.
Врио главы отметил подготовку к рыбной путине, которая, по его словам, имеет значение не только для экономики Камчатского края, но и для продовольственной безопасности страны.
"Мы уже ввели жесткие ограничения по контролю соблюдения самоизоляции всех прибывающих на территорию края, обеспечивается 100% тестирование перед отправкой на заводы и на рыболовные суда", — сказал врио главы региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СолодовКоронавирусыЗдоровье - ОбществоКамчатский крайОбщество
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