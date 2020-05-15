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2020-05-15T16:17
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В Югре четыре человека пострадали в конфликте с поножовщиной
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РИА Новости

В Югре четыре человека пострадали в конфликте с поножовщиной

16:17 15.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая - РИА Новости. Четверо мужчин получили ножевые ранения в ходе конфликта в городе Радужный (ХМАО) с участием десяти человек, возбуждено дело, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в ночь на пятницу, информация о нем поступила в полицию от очевидцев. Как пояснили в пресс-службе, местные жители сообщили правоохранителям, что в одном из микрорайонов города между молодыми людьми "происходит потасовка".
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"Установлено, что между группой мужчин произошел словесный конфликт, переросший в драку. Четверо из десяти участников инцидента с ножевыми ранениями различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение. Остальные фигуранты были доставлены в отдел полиции и опрошены", - говорится в сообщении.
По данному факту местный отдел МВД возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ "хулиганство". Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Руководитель регионального УМВД Василий Романица в пятницу в ходе заседания окружного оперативного штаба по профилактике коронавируса, комментируя инцидент, не исключил, что в отношении участников конфликта будет применяться мера пресечения в виде заключения под стражу.
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