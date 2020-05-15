В Липецкой области рассказали о ситуации с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Из 1084 пациентов с Из 1084 пациентов с коронавирусом Липецкой области 600 переносят болезнь легко и лечатся в домашних условиях, сообщила администрация региона.

В Липецкой области за сутки подтверждены 48 случаев COVID-19. Всего на территории региона зарегистрировано 1084 случая коронавируса.

"В больницах находятся 194 человека с диагнозом "Коронавирусная инфекция". 430 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 600 пациентов с легкой формой COVID-19", - говорится в сообщении.

По информации обладминистрации, в пятницу завершили лечение 29 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Таким образом, число выздоровевших выросло до 287. Трое пациентов умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.