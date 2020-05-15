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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:09
https://ria.ru/20200515/1571510364.html
В Липецкой области рассказали о ситуации с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Липецкой области рассказали о ситуации с коронавирусом

16:09 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Из 1084 пациентов с коронавирусом в Липецкой области 600 переносят болезнь легко и лечатся в домашних условиях, сообщила администрация региона.
В Липецкой области за сутки подтверждены 48 случаев COVID-19. Всего на территории региона зарегистрировано 1084 случая коронавируса.
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Карта распространения нового коронавируса в России
"В больницах находятся 194 человека с диагнозом "Коронавирусная инфекция". 430 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 600 пациентов с легкой формой COVID-19", - говорится в сообщении.
По информации обладминистрации, в пятницу завершили лечение 29 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Таким образом, число выздоровевших выросло до 287. Трое пациентов умерли.
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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