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2020-05-15T16:07
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В ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны силовиков за неделю
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РИА Новости

В ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны силовиков за неделю

16:07 15.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Восьмого мая в ЛНР заявили, что украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
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"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по пяти населенным пунктам ЛНР из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП-2, гранатометов. Всего, по данным Народной милиции ЛНР, по населенным пунктам было выпущено более 100 боеприпасов.
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"Факты очередных преступлений, совершенных командиром 93 бригады вооруженных формирований Украины в отношении жителей нашей республики, задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел, а также оформлены иски в Международный уголовный суд для привлечения Брыжинского (командир 93 бригады ВС Украины, - ред.) к ответственности", - сказал Осадчий.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБМП-2Международный уголовный судУкраинаВ мире
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