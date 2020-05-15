В ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны силовиков за неделю

ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Восьмого мая в ЛНР заявили, что украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по пяти населенным пунктам ЛНР из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП-2, гранатометов. Всего, по данным Народной милиции ЛНР, по населенным пунктам было выпущено более 100 боеприпасов.
"Факты очередных преступлений, совершенных командиром 93 бригады вооруженных формирований Украины в отношении жителей нашей республики, задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел, а также оформлены иски в Международный уголовный суд для привлечения Брыжинского (командир 93 бригады ВС Украины, - ред.) к ответственности", - сказал Осадчий.