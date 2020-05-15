В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

"В столице выявлен новый очаг заболевания на коронавирус. В Дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека", - заявил Кличко на брифинге в пятницу. По его словам, заболели 53 воспитанницы интерната от 7 до 35 лет, 26 женщин из персонала интерната и двое мужчин.