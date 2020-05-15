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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:02
https://ria.ru/20200515/1571509553.html
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
https://cdn25.img.ria.ru/images/104587/46/1045874618_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_7ac68506c23364481318a4f024dd00ab.jpg
РИА Новости

В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

16:02 15.05.2020
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© Fotolia / FotokonАвтомобиль скорой помощи в Киеве
Автомобиль скорой помощи в Киеве
© Fotolia / Fotokon
Автомобиль скорой помощи в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
"В столице выявлен новый очаг заболевания на коронавирус. В Дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека", - заявил Кличко на брифинге в пятницу. По его словам, заболели 53 воспитанницы интерната от 7 до 35 лет, 26 женщин из персонала интерната и двое мужчин.
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"Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате", - сказал Кличко. Мэр добавил, что дом-интернат для девочек полностью закрыт на карантин, там совершается специальная дезинфекция.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.
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С 11 мая власти ослабили ограничительные меры. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать со вторника. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики и полицейские.
Как сообщал минздрав, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 17330, скончались 476 человек, 4473 выздоровели. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВиталий КличкоКиевУкраинаВ мире
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