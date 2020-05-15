В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 43,5 тысячи

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Нидерландах превысило 43,5 тысячи, скончались более 5,6 тысячи человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 43 681 человек, за последние сутки было выявлено 200 новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 5 643, за сутки скончались 53 зараженных. В больницы на лечение поступили почти 11,5 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.