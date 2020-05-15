В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 43,5 тысячи

За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 43 681 человек, за последние сутки было выявлено 200 новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 5 643, за сутки скончались 53 зараженных. В больницы на лечение поступили почти 11,5 тысячи человек.