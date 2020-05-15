В ДНР обвинили силовиков в установке мин у дорог и полей в Донбассе

По его словам, на минувшей неделе украинские силовики установили "21 мину вдоль железнодорожного полотна вблизи Красногоровки, 140 мин в сельскохозяйственных полях, 65 мин поперек дороги и 640 мин вдоль дороги, ведущей в направлении Старомихайловки".