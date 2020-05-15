В ДНР обвинили силовиков в установке мин у дорог и полей в Донбассе

ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские силовики установили около 1 тысячи противотанковых мин вблизи дорог и полей на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По его словам, на минувшей неделе украинские силовики установили "21 мину вдоль железнодорожного полотна вблизи Красногоровки, 140 мин в сельскохозяйственных полях, 65 мин поперек дороги и 640 мин вдоль дороги, ведущей в направлении Старомихайловки".
По его информации, еще около 100 мин украинские силовики установили вблизи дороги и полей в подконтрольных Киеву поселках Широкино и Лебединское.