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2020-05-15T15:48
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В ДНР обвинили силовиков в установке мин у дорог и полей в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР обвинили силовиков в установке мин у дорог и полей в Донбассе

15:48 15.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские силовики установили около 1 тысячи противотанковых мин вблизи дорог и полей на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По его словам, на минувшей неделе украинские силовики установили "21 мину вдоль железнодорожного полотна вблизи Красногоровки, 140 мин в сельскохозяйственных полях, 65 мин поперек дороги и 640 мин вдоль дороги, ведущей в направлении Старомихайловки".
По его информации, еще около 100 мин украинские силовики установили вблизи дороги и полей в подконтрольных Киеву поселках Широкино и Лебединское.
Украинский военный
Вчера, 15:36
В ДНР обвинили силовиков в размещении вооружения в населенных пунктах
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Ситуация в ДНР и ЛНРШирокиноЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
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