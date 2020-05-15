В ДНР обвинили силовиков в размещении вооружения в населенных пунктах

ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские силовики разместили минометы, артиллерию и бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Противник продолжает размещать вооружение и военную технику на территории объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности мирных жителей", - сказал Басурин.
В частности, по его словам, за минувшую неделю украинские силовики разместили в населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории Донбасса три 122-миллиметровые гаубицы, восемь минометов, пять зенитных установок и почти 30 единиц бронехники.
"С целью недопущения вскрытия техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, выполняющих наблюдательные полеты над оккупированной вооруженными формированиями Украины территорией", - заявил Басурин.