Силовики 91 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 86 раз нарушили перемирие в Донбассе.

"За неделю вооруженные формирования Украины 91 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Басурин.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 267 мин, в результате обстрелов пострадали два мирных жителя, повреждены 13 домов и объектов инфраструктуры.