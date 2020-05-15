Силовики 91 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Украинские силовики 91 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 86 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 91 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Басурин.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 267 мин, в результате обстрелов пострадали два мирных жителя, повреждены 13 домов и объектов инфраструктуры.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения