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2020-05-15T15:31
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Силовики 91 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики 91 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

15:31 15.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Эдуард Басурин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Украинские силовики 91 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 86 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 91 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Басурин.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 267 мин, в результате обстрелов пострадали два мирных жителя, повреждены 13 домов и объектов инфраструктуры.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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